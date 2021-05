​Keer op 1 juni terug naar Outland in World of Warcraft: Burning Crusade Classic

De verwachting was al dat Blizzard tijdens Blizzconline de aankondiging zou maken voor het vervolg van World of Warcraft: Classic. En zo geschiedde. Vanaf 1 juni 2021 kunnen spelers via The Dark Portal hun weg vervolgen in Outland. Iets dat op 16 januari 2007 ook al eens gebeurde. Destijds werd deze eerste uitbreiding van World of Warcraft ruim 2,4 miljoen keer verkocht op de release dag, waardoor het de snelst verkopende PC game was op dat moment.

Pre-patch

Eerder deze maand, op 18 mei, kregen alle spelers van classic alvast de keuze of ze wel door willen naar de Burning Crusade Classic, of misschien toch liever in de originele WoW Classic blijven. Al volgt daar na de release van 4 december vorig jaar, met het beschikbaar komen van de Naxxramas raid, geen nieuwe content update meer. Lijkt voor de meesten een makkelijke keuze dus.

Daarnaast kwamen er ook 2 nieuw te kiezen rassen beschikbaar. Aan de kant van de Horde zijn dat de Blood Elves, en bij Alliance kan men kiezen voor Draenei. Dit zorgt er tevens voor dat er aan de kant van de Horde nu ook Paladins zijn, en aan de kant van de Alliance Shamans.

You are not prepared!



Veertien jaar geleden gaf Illidan Stormrage deze waarschuwing aan iedereen die hem in Outland durfde te confronteren. Maar het is een stap die veel spelers van nu toen ook al hebben gemaakt. Dus inmiddels ben je wel degelijk prepared. Omdat je precies weet wat je te wachten staat.

Toch nog niet helemaal bekend met de Burning Crusade update dan volgt hieronder een compleet overzicht van wat je te wachten staat.