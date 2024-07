Dit gaat er veranderen in WoW met de pre-patch van The War Within

The War Within komt binnenkort beschikbaar in World of Warcraft. Maar patch 11.0.1, de zogenaamde pre-patch, komt vandaag en morgen al live (ligt aan de timezone). Zoals we gewend zijn brengt ook deze pre-patch veel kleine en grote veranderingen met zich mee. Daarnaast is er ook weer de introductie van een leuk en tijdelijk pre-patch evenement, in dit geval zal dat het bestrijden van slechte herinneringen van Azeroth zijn, in de vorm van Radiant Echoes.

Wat zit er niet in de pre-patch?

De pre-patch is nog niet de uitbreiding, veel dingen komen dus ook nog niet beschikbaar. Wat er niet in de pre-patch zit?

Het nieuwe continent Khaz Algar, evenals de quest-chain die je daarheen moet gaan leiden.

The Earthen allied race – vrij logisch aangezien je nog niet op Khaz Algar bent.

Delves, nieuwe solo-content waarmee je beloningen tot op raid-niveau kunt verdienen, terwijl je rondhangt met Brann Bronzebeard.

Hero Talents, hiervoor zal je eerst level 71 moeten bereiken, de pre-patch verhoogt de level cap nog niet.

Wat er dan wel beschikbaar komt in de pre-patch?

Warbands

Dit is een van de grootste aanpassingen. Je gaat Warbands formeren van maximaal 4 verschillende karakters. Dit gaat een aanzienlijk verschil maken bij progressie van deze karakters. Met je warband leden ga je dingen als reputatie, gear, bank, flightpoints en meer delen met de karakters die jij gekozen hebt voor deze warband. Die soms eindeloos durende rep-farm hoef je dus maar 1x te doen in plaats van op iedere alt. Dingen je geloot hebt mailen naar alts, of even wat goud doorsturen, allemaal verleden tijd met Warbands. Het maakt het levelen van alts en het spelen an sich een stuk eenvoudiger.