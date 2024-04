​Alle verschillende smaken maken World of Warcraft weer populair

Al sinds 23 november 2004, dit jaar dus 20 jaar, bestaat de online MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) World of Warcraft. Om de paar jaar kwam er een uitbreiding, die zorgde voor nieuwe zones, hogere levels, andere speelbare personages en vooral veel nieuwe content om te beleven. Veel van die uitbreidingen werden door de groeiende fanbase goed ontvangen. Maar dat viel ook weleens tegen. Hetgeen zorgde voor minder populariteit, een dalende trend in aantallen subscribers en minder succes voor Blizzard.



Blizzcon 2017

Maar op Blizzcon 2017 werd gekozen voor een nieuwe richting. Daar werd door J. Allen Brack de aankondiging gedaan van Vanilla, onder spelers bekend als de eerste versie van de game. En door velen nog altijd beschouwd als de beste versie. Er kwam dus een aparte server om Warcraft Classic te kunnen gaan spelen. En dat bleek een slimme zet. Het succes van World of Warcraft: Classic heeft Blizzard doen besluiten door te pakken met ook Classic: The Burning Crusade. Classic Wrath of the Lich King. En nog voor de zomer van 2024 volgt ook Classic Cataclysm.

The Worldsoul Saga

Ondertussen loopt ook de normale timeline nog altijd door. De 9e uitbreiding van World of Warcraft: Dragonflight kwam in 2022 uit. Opgevolgd door de The Worldsoul Saga. Dat is weer een uitbreiding die zal bestaan uit 3 delen. Waarvan het eerste deel, The War Within, ook dit jaar zal verschijnen.

Classic: Hardcore

En Blizzard is nog beter naar zijn fans gaan luisteren. Waardoor er ook de optie kwam om te kiezen voor een echte uitdaging in World of Warcraft Classic: Hardcore mode. Hierbij moet je koste wat kost in leven zien te blijven want doodgaan is permanent. En is dat nog niet genoeg uitdaging, dan heb je ook nog de Selfmade mode. Waarbij spelers geen ingame mail en auction house kunnen gebruiken, en waarbij ook ruilen met andere spelers niet mogelijk is. Hetgeen de uitdaging nog een stukje uitdagender maakt.

Season of Discovery

Wil je even helemaal iets anders, dan is er ook nog Classic: Season of Discovery. Waarbij de personages die je normaal gewend bent om mee te spelen, heel andere mogelijkheden krijgen. Een Mage die de rol van heler op zich neemt. Of een Warlock die dient als tank. De uitrol van Season of Discovery gaat ook weer geleidelijk. Met ook veel nieuwe content die steeds beschikbaar komt, nieuwe mogelijkheden en natuurlijk nieuwe raids en PVP-uitdagingen.