PlayStation Portal is eindelijk de moeite waard: dit is waarom

Cloudstreaming gebruiken op de PS Portal kan straks dus in principe zonder dat je een PlayStation 5-console hebt. Je streamt de games direct vanaf de servers van Sony: je console komt er dus niet meer bij kijken. Niet alles is meteen mogelijk in deze test, zoals partychat en 3D-audio, maar dit wordt later waarschijnlijk wel toegevoegd. Het is ook niet mogelijk met een kinderaccount en je kunt er geen PlayStation 3- of 4-games op streamen.

PlayStation Portal

Het is tof om te zien dat Sony eindelijk doet waar het volgens ons de PlayStation Portal voor heeft gemaakt. Cloudgaming wordt al jaren genoemd als de toekomst van gaming, maar tegelijkertijd lijkt de ontwikkeling ervan traag te gaan. Nu is er ook veel stevige infrastructuur nodig om het mogelijk te maken, maar dus ook een handheld die toekomstbestendig is en die lijkt Sony nu te hebben gemaakt. Het zal dan ook ongetwijfeld niet toevallig zijn dat het bedrijf achter PlayStation dit deze maand, zo vlak voor de feestdagen bekendmaakt. Maar ook: precies in de Black Friday-periode, waardoor je de Portal mogelijk ook nog voor een wat zachter prijsje kunt kopen.

De beta is vanaf vandaag ook in Nederland en België beschikbaar.