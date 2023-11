Niet geweldig, wel uitverkocht: zo zit het met PlayStation Portal

PlayStation Portal is nu officieel uit en het apparaat doet in principe wat er wordt beloofd. Het is een verlengde van je PlayStation 5 en het is het idee dat je hem thuis gebruikt. Het is een manier om toch door te kunnen gamen als iemand anders de televisie voor iets anders wil gebruiken. De gadget, die qua opzet lijkt op de Switch van Nintendo. streamt vervolgens wat je op je PlayStation 5 speelde op de Portal. Daar kleven wat nadelen aan, maar dat kan veel gamers blijkbaar niet deren: PlayStation Portal is overal uitverkocht.





PlayStation Portal De nieuwe handheld van Sony kost 219,99 euro, maar je kunt het nergens uitgeven, want het apparaat schijnt al overal te zijn uitverkocht. Sony verwachtte al dat het niet genoeg zou kunnen leveren en daarom zat er al een restrictie op van één stuk per bestelling. Het mag echter niet baten, want het is nu alsnog uitverkocht. Zowel op de website van Sony als bij MediaMarkt, Game Mania, Coolblue en Nedgame is het apparaat niet meer te krijgen. Mogelijk zijn ze er pas weer begin december. Dat is opvallend, want het apparaat wordt niet eens zo heel goed beoordeeld. Dat komt vooral omdat hij niet heel veel nieuws kan. Remote Play is er al op tablets en telefoons. Het scherm is niet eens een OLED, maar een gewone LCD, al heeft Sony wel gezorgd dat de kwaliteit erg goed is, waardoor er kleurrijke beelden te zien zijn. En natuurlijk: het is fijn om fysieke knoppen te hebben, want die heb je op je telefoon of tablet niet (al kun je wel een aparte controller aansluiten natuurlijk).

Just for fun, I made an edit of all of the negative things IGN said about the #PlayStationPortal, before giving it an 8/10 score! pic.twitter.com/97LFNpiMRD — Defiant Baptist (@DefiantBaptist) November 20, 2023

The PlayStation Portal is THE BEST way to enjoy PS5 games for me, as someone who leans more towards handheld gaming.



Absolute magic! pic.twitter.com/B6p7jcfKnF — benjicong (@benjicong) November 20, 2023

Urenlang gamen Het apparaat gaat wel vrij lang mee: je kunt 4,5 uur gamen als je hem constant gebruikt en de helderheid tot de max hebt. Heb je de helderheid wat lager, dan kun je zelfs de 7 uur aantikken, heeft Sony weleens gezegd. Nu kun je dat naast de Switch of Steam Deck leggen, maar dat is niet eerlijk, want dat zijn heel andere apparaten en niet echt van die lege hulzen zoals PlayStation Portal wel is. Dat klinkt niet zo vriendelijk, maar je kunt met een Steam Deck en Switch overal gamen waar je maar wil, inclusief offline. Dat geldt niet voor PlayStation Portal, die je PlayStation 5 nodig heeft en alleen maar streamt. En dat brengt ons meteen op het volgende: je bent dus heel afhankelijk van je internetverbinding. Als die vaak hapert of niet zo goed is, dan verstoort dat je game-ervaring enorm. Bluetooth heeft het apparaat ook niet, dus als je hem inderdaad wil gebruiken waarvoor hij bedoeld is, dan moet je een bedrade hoofdtelefoon gebruiken. Je Bluetooth-oordopjes gaan hierbij echt niet werken. Het is jammer dat er zoveel mitsen en maren zijn aan dit apparaat, helemaal omdat we betwijfelen of alle kopers zich hier wel bewust van zijn.

Publieke wifi zonder browser Je kunt ook niet zomaar op een publieke wifi gaan en gamen, want die hebben vaak een pagina in de browser waarop je moet inloggen en laat PlayStation Portal die nu niet hebben. Hebben ze echter geen pagina waarop je moet inloggen, dan zou je wel op andere plekken kunnen spelen. Het hoeft dus niet alleen thuis, maar het is best een gedoe om het elders mogelijk te maken. PlayStation Portal lijkt een mooi apparaat te zijn, maar het ontvangt niet alleen maar positieve reviews. En toch is het uitverkocht, wat waarschijnlijk ook komt omdat er echt niet veel voorraad was. PlayStation Portal lijkt wat dat betreft vooral op zijn grote zus PlayStation 5. En nu maar hopen dat de schaarste niet zo lang duurt als die van PS5.