PlayStation Portal verschijnt op 15 november: dit kost hij

PlayStation Portal verschijnt op 15 november en hij kost 220 euro. Het is niet zozeer een op zichzelf werkende handheld : hij is er om PlayStation 5 te streamen.

PlayStation Portal

De prijs was al bekend, want die maakte Sony in augustus al bekend, maar het blijft een spannend apparaat waardoor die prijs toch wat vragen oproept. Het is een handheld die PlayStation 5-games kan streamen. Hij werkt via wifi en hij wordt ook echt een ‘remote player’ genoemd. Dat betekent dat het vooral een doorgeefluik is: het laat zien wat er op je PlayStation 5 wordt weergegeven, zonder dat je er een televisie voor nodig hebt. Bluetooth is trouwens niet aanwezig, waardoor Sony met nieuwe oordopjes en een hoofdtelefoon komt die via het eigen platform kunnen worden aangesloten. Er is echter ook een 3,5mm audiojack aanwezig.

Ook een controller is niet nodig, want dat zit dus aan de zijkanten. Heel handig, maar het doet wel veel vragen rijzen: kun je hem dan eigenlijk alleen thuis gebruiken, op je eigen wifi. Hideaki Nishino, senior vice president platform experience bij Sony: "PlayStation Portal maakt op afstand verbinding met je PS5 via Wi-Fi, zodat je snel kunt overschakelen van het spelen op je PS5 naar je PlayStation Portal. Het kan ondersteunde games spelen die zijn geïnstalleerd op je PS5-console en gebruikmaken van de Dualsense-controller." En ja, dat is inclusief de trillingen en andere adaptieve functies ervan.