Sony kondigt zijn nieuwe handheld aan: PlayStation Portal

PlayStation Portal

Verder lijkt het apparaat wel helemaal te zijn wat we al dachten. Het is eigenlijk alsof iemand een kleine tablet over had, en een DualSense-controller in tweeën heeft gehakt om dat schermpje daar vervolgens tussen te planten. Het scherm is 8 inch en heeft een resolutie van 1080p. Het idee is echter niet dat het een heel op zichzelf staand apparaat is, zoals we dat wel kennen van Switch of van PS Vita bijvoorbeeld.

PlayStation Portal draagt niet voor niets die naam. Het apparaat geldt als een soort portaal naar je echte console, namelijk PlayStation 5. Het idee is dat je erop kunt spelen als iemand anders de PlayStation 5 of de televisie gebruikt. Alles wat je nodig hebt is een internetverbinding, die PlayStation Portal en een PlayStation 5 en je kunt het geheel gebruiken. Het is namelijk eigenlijk gewoon een doorgeefluik. Het rekenwerk wordt gedaan door je console (PS5) terwijl de Portal de game toont dankzij de internetverbinding en ook de input (de knoppen die je indrukt) weer doorgeeft aan de PlayStation 5. Streamen dus. Gamen in ‘de cloud’, al is die wolk gewoon je eigen PS5.