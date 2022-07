​PlayStation 5-tekort blijft: zo speel je alsnog op een PS5

Het PlayStation 5-tekort wordt voorlopig niet minder. Sony zag in het tweede kwartaal maar een fractie meer PlayStation 5-consoles verscheept worden (2,4 miljoen stuks). In totaal zijn er nu 21,7 miljoen PlayStations verkocht. Dat zouden er veel meer kunnen zijn, maar het chiptekort houdt aan. Dat merken gamefans ook: hoe komen ze aan een PlayStation 5?

Voorraadchecker Er zijn meerdere manieren om aan een PlayStation 5 te komen, maar het hangt er ten eerste vanaf hoe snel je bent en hoe veel geld je ervoor over hebt of je er ook een kunt ‘scoren’. Er zijn verschillende gamesites die een voorraadchecker voor PlayStation 5 hebben, zodat je weet wanneer je naar CoolBlue, Bol.com of Mediamarkt moet racen om zo’n gewild apparaat te bemachtigen. Je kunt natuurlijk ook zelf per webwinkel een alert instellen voor wanneer er weer voorraad is. Een andere optie is Marktplaats. Het nadeel ervan is dat je waarschijnlijk totaal geen eerlijke prijs betaalt en deze ver boven de adviesprijs zit. Bovendien koop je tweedehands en is het maar de vraag hoe ‘gebruikt’ de console is. Daarnaast moet je de console bij iemand thuis ophalen, want opsturen brengt toch de nodige risico’s met zich mee, die je zeker bij aankoop van zo’n duur apparaat waarschijnlijk niet wil lopen. Marktplaats kan een oplossing zijn, maar houdt in de gaten dat je niet bij een erkende winkel koopt.

Vriendendienst Misschien heb je vrienden die al langer een PlayStation 5 hebben. Wie weet is de nieuwigheid er voor hen nu wel af en staan ze open voor een soort gedeelde voogdij. Nu hoeft dat niet te betekenen dat de PlayStation 5 elke dag wordt verplaatst, maar zeker zo in vakantietijd is de kans aanwezig dat je vrienden gaan reizen en dat geeft je de kans om een week, misschien wel een maand een PS5 tot je beschikking te hebben. Je hoeft immers alleen je profiel toe te voegen en je kunt gewoon je ‘eigen’ ruimte binnen de console claimen. De meest verregaande optie om toch af en toe op een PlayStation 5 te spelen, dat is om te kijken of er een bioscoop of winkel is die een demo-PlayStation 5 heeft staan. Dat is de laatste optie om op een PlayStation 5 te kunnen spelen. Helaas hebben we geen beter nieuws voor je. Aan de andere kant is er als je niet heel veel geeft om graphics en snelheid nog niet een heel belangrijke reden om voor PlayStation 5 te kiezen.

PlayStation VR2 Qua games zijn er in ieder geval nog weinig PlayStation 5-exclusives, iets wat misschien wel gaat veranderen als er een nieuwe PlayStation VR wordt uitgebracht. Sony werkt druk aan PSVR2, die de virtual reality-mogelijkheden van PlayStation flink moet verbeteren. Verder houdt Sony het nog een beetje rustig qua exclusieve mogelijkheden voor PS5, waarschijnlijk mede om gamers niet te frustreren. Om die reden is het ook wat stilletjes rondom Pro- of Lite-versies van de console. Het is immers flink frustrerend om de gewilde 'gewone' console al niet eens te kunnen kopen. Het is jammer dat er weinig alternatieven zijn om toch op een PlayStation 5 te kunnen spelen, maar hopelijk heb je mensen in je leven die het apparaat wel hebben, zodat je in ieder geval bij ze thuis (of als ze op vakantie gaan, bij jou thuis) te kunnen spelen.