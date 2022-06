​PlayStation 5 verkoopt minder goed dan PlayStation 4

Er zijn nu in totaal 20 miljoen PlayStation 5’s verkocht. Een indrukwekkend aantal, maar niet in vergelijking met andere gameconsoles. PlayStation 4 deed het op dit moment in zijn cyclus zelfs beter, wat aan de kant van PlayStation 5 vooral te wijten is aan het aanhoudende chiptekort.

Als we kijken naar de bestverkopende gameconsoles ter wereld, dan staan de PlayStation 2 en Nintendo DS met beide ongeveer 155 miljoen verkopen bovenaan, gevolgd door Game Boy met 118 miljoen en PlayStation 4 met 117 miljoen. Dan volgen er allerlei andere consoles en dan PlayStation 5 met 20 miljoen, Wii U met 13 miljoen en Xbox Series X met 12 miljoen (al is die laatste een schatting). Nu zijn PlayStation 5 en Xbox Series X natuurlijk op een heel andere moment binnen hun cyclus, maar het is wel interessant om te zien dat de consoles nog een lange weg te gaan hebben.

Er is nog steeds heel veel vraag naar PlayStation 5-consoles. Nog steeds houden gamesites bij wanneer er weer een beetje voorraad bij een (online) retailer beschikbaar komt om gamers te helpen aan een nieuwe console. Tegelijkertijd merken we het ook aan de games: veel games komen nog steeds voor PlayStation 4 uit en er zijn weinig PlayStation 5-exclusives, wat waarschijnlijk mede komt omdat studio’s gamers niet willen frustreren. Ook lijkt Sony wat terughoudend te zijn in aankondigingen en het delen van informatie, zoals we ook zien bij de aankondigingen rondom de nieuwe virtual reality-set PSVR 2 .

Sony heeft hoop

Het is te hopen dat ze die tijd krijgen. Sony heeft waarschijnlijk al een keer een lite- of pro-update van de console moeten uitstellen door het chiptekort. Gamers zijn niet zo blij met de slechte beschikbaarheid van de consoles, al is dat door alle coronaperikelen uiteraard wel begrijpelijk. Van beide kanten: het is logisch dat een leverancier worstelt met de toelevering van onderdelen en het is logisch dat gamers juist door alle lockdowns maar al te graag die console in huis hebben (zeker omdat er eind dit jaar mogelijk toch weer een coronagolf komt).

Sony is er echter van overtuigd dat het wel goedkomt met PlayStation 5. Tegen Cnet zegt het dat het nieuwe apparaat de oudere consoles wel zal inhalen. Toch zal ook Sony teleurgesteld zijn. Het doel was om in 2021 14,8 miljoen consoles te verkopen, maar dit zijn er uiteindelijk ‘slechts’ 11,5 miljoen geweest.