PlayStation-heldheld Project Q blijkt op Android te draaien

Het is nog een gerucht, maar het lijkt er wel op dat het waar is: de nieuwe handheld van PlayStation schijnt Android als basis te hebben. De software draait op het besturingssysteem van Google en het is nog vroeg, maar het apparaat zou dit jaar nog verschijnen. Nu had Microsoft het er al over dat PlayStation dit jaar nog iets ging uitbrengen (wat naar voren kwam in de rechtszaken rondom de overname van Activision), maar we dachten eerder aan een console dan aan een handheld. Echter heeft Sony er natuurlijk zelf ook al wat over gezegd (zie de onderstaande video).

Project Q

Project Q (dat is nog een werktitel) is een grappig apparaat om te zien: het is een soort Nintendo Switch, waarbij het scherm in het midden zit met aan zowel de rechterkant als de linkerkant knoppen om je game te besturen. Bij Project Q zijn die knoppen er ook, maar dan is een soort door de midden gezaagde PlayStation 5-controller, met daartussen het scherm. Het scherm is 8 inch LCD.

Twitteraar Zuby_Tech deelde beelden, waaronder bewegende, van het apparaat. Het is daarop heel duidelijk te zien dat er apps opstaan, zoals je dat van een Android-telefoon kent. Daarnaast zie je op het testmenu ook dat er een QC Test aanwezig is: QC staat voor Qualcomm, waarvan wordt verwacht dat het op de chip slaat die in de handheld zit.