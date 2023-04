Asus ontketent handheldstrijd met ROG Ally-gamehandheld

Asus heeft een draagbare gameconsole in de maak genaamd ROG Ally. Het lijkt hiermee de strijd aan te willen gaan met Steam Deck. Het grote verschil is dat ROG Ally gebruikmaakt van Windows, terwijl Steam Deck het doet met SteamOS. Al kun je Windows ook draaien op je Steam Deck.

11 mei

De ASUS ROG Ally heeft een officiële releasedatum gekregen. Dan is de eerste handheld van ASUS Rog wereldwijd te koop, al is het nog onbekend hoeveel het apparaat kost. We weten inmiddels wel wat we qua hardware ongeveer mogen verwachten van de handheld spelcomputer. De processor bijvoorbeeld, is een op maat gemaakte AMD Ryzen Z1 APU.

De ROG Ally komt er in twee keuzes in Ryzen APU's: een standaard Z1 of de krachtigere Z1 Extreme. Op papier biedt de Ryzen Z1 een 6-cores, 12-threads configuratie met vier AMD RDNA3 Compute Units en een cache van 22MB. De Z1 Extreme heeft 8 cores en 16 threads. Dat zijn driemaal zoveel RDNA3 Compute Units en een iets grotere cache van 24 MB, waardoor die wat meer premium is.