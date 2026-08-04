Fitbit mag dan steeds meer opgaan in Google Health, de wearables kunnen er nu wel meer mee in Apple Health. De integratie gaat nu dieper, waardoor je je Fitbit-data kunt inzien in de gezondheidsapp van Apple. Je moet er wel eerst even voor updaten en dan hebben we het weer niet over de Apple Health-app, maar juist Google Health.

Meer Fitbit-gegevens op je iPhone

Het is een beetje een vreemde constructie, maar het werkt wel: Google Health is gekoppeld aan Apple Health en door je Fitbit te koppelen aan Google Health wordt de informatie dus doorgesluisd naar Apple Health. Het is dus een heleboel synchronisatie, maar uiteindelijk zorgt dat er nu wel voor dat je in de vertrouwde gezondheidsapp van Apple , die je mogelijk voor meer dingen inzet, je data kunt inzien.

Het was voorheen alleen mogelijk om informatie van de Apple Health-app naar Google Health door te zetten, maar nu werkt het dus ook eindelijk de andere kant op. Je kunt nu dus van je Fitbit-horloge in de Apple Health-app zien wat je stappen, je hartslag, je slaapgegevens en je trainingsdata is. Dat kan dus niet direct: je hebt er wel de Google Health-app voor nodig.

Geen ringen

Je kunt overigens nog niet alles zien: de hartslagvariabiliteit bijvoorbeeld niet, en dat is wel een datapunt dat veel mensen tegenwoordig gebruiken. Het laat zien hoe lang de tijd tussen je hartslagen is en je wil dit aantal dan ook zo hoog mogelijk hebben. Waarom dit er niet is, dat is onduidelijk. Verder is het jammer dat de conditie-app van Apple niet wordt ondersteund, want je kunt je ringen er dus niet mee vullen. Wil je toch iets met ringen doen, dan zal je daarvoor een Apple Watch moeten gebruiken.

Kortom, er is nog veel te wensen als het om de Fitbit-integratie op iPhones gaat, maar de eerste grote stappen zijn nu wel gezet. De Google Health-app is enkele maanden geleden flink op de schop gegaan: het is zelfs de vervanger van de Fitbit-app. Deze verandering ging gepaard met de introductie van de Google Fitbit Air, een apparaatje dat een gewoon bandje lijkt, maar wel metingen doet zoals een smartwatch.