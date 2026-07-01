herstellende slaap” had. Maar de Slaaptrackers kennen we inmiddels wel. Een smartwatch die vertelt hoe lang je hebt geslapen, een ring die je hartslag meet of een app die zegt dat je “” had. Maar de Muse S Athena probeert iets heel anders te doen. Deze opvallende hoofdband wil niet alleen je slaap meten, maar ook je hersenen begrijpen, trainen én beïnvloeden.

Dat klinkt als sciencefiction, maar Muse is inmiddels een serieuze naam binnen de wereld van neurotechnologie. Deze Canadese wearable wordt gebruikt door meer dan 500.000 mensen wereldwijd en verwijst naar samenwerkingen en onderzoeken met onder meer Harvard, MIT, Mayo Clinic en NASA.

Na slechts een paar dagen testen werd al één ding duidelijk: dit is geen gewone wearable meer. De Muse S Athena voelt eerder als een mini-slaaplab en meditatiecoach voor thuis.

Geen smartwatch voor je pols, maar een neurotech-headband

De Muse S Athena ziet eruit als een zachte hoofdband die je over je voorhoofd draagt. In tegenstelling tot veel andere wearables draait het hier niet om stappen tellen of calorieën verbranden. Muse richt zich volledig op je brein.

De headband combineert EEG-technologie - waarmee elektrische hersenactiviteit wordt gemeten — met fNIRS, een techniek die kijkt naar bloedoxygenatie in de hersenen. Dat laatste zie je vrijwel nergens in consumententechnologie terug. Volgens Muse is dit zelfs de eerste consumentenwearable die beide technieken combineert.

Die combinatie maakt direct duidelijk dat Muse een andere richting kiest dan bijvoorbeeld een Apple Watch, Oura Ring of Whoop-band. Waar die apparaten vooral indirecte signalen gebruiken om iets over je lichaam te zeggen, probeert Muse rechtstreeks hersenactiviteit te interpreteren.

En dat merk je eigenlijk meteen in de app.

Een uil besturen met je brein

Het meest opvallende onderdeel van Muse is misschien wel de zogenaamde Mental Strength Training. Daarbij kijk je naar een vliegende uil in de app, terwijl de headband realtime probeert te meten hoe gefocust je bent. Hoe sterker je mentale focus, hoe verder de uil vliegt.

Klinkt gimmicky? Een beetje. Maar tegelijk voelt het verrassend futuristisch om live feedback te krijgen op wat er in je hoofd gebeurt. De app laat zien wanneer je concentratie wegzakt, wanneer je juist gefocust raakt en hoe stabiel je mentale inspanning blijft.

Muse noemt dit een vorm van neurofeedback: je brein trainen door realtime terugkoppeling te geven over mentale activiteit.

Tijdens het testen viel vooral op hoe gevoelig het systeem is. Zelfs kleine afleidingen of bewegingen lijken invloed te hebben op de scores. Dat maakt het soms confronterend. Je denkt geconcentreerd bezig te zijn, tot de app laat zien dat je aandacht eigenlijk alle kanten op schiet.

Het interessante is dat Muse hier niet alleen kijkt naar hersengolven, maar ook naar de hoeveelheid zuurstofrijk bloed in de prefrontale cortex. Dat wordt gebruikt om “mentale inspanning” te meten.

Oftewel: niet alleen of je gefocust bent, maar ook hoeveel energie je brein daarvoor gebruikt.

De sensoren van de Muse S Athena headband.

Mediteren met realtime hersendata

Naast de actieve brain training is Muse ook ontworpen voor meditatie en ontspanning. Tijdens sessies krijg je audiofeedback op basis van je hersenactiviteit. Wanneer je gedachten afdwalen, verandert bijvoorbeeld het geluid van de omgeving.

Dat klinkt misschien wat zweverig, maar in de praktijk voelt het eerder als een mix tussen mindfulness en biohacking.

Wat Muse slim doet, is complexe hersendata vertalen naar iets begrijpbaars. Je hoeft geen neurowetenschapper te zijn om te zien of je rustiger wordt of juist onrustig blijft.

Na iedere sessie krijg je uitgebreide statistieken: van hersengolven en focusniveaus tot ademhaling, hartslag en een mentale "calm score". Zelfs realtime hersengolven bekijken behoort tot de mogelijkheden - en eerlijk: dat blijft indrukwekkend.

De echte blikvanger: slapen met een AI-hoofdband

Toch zal voor veel mensen vooral het slaapgedeelte interessant zijn. Muse positioneert de S Athena namelijk nadrukkelijk als een geavanceerde slaapwearable. En hier wordt het pas echt futuristisch.

De nieuwe Deep Sleep Boost-functie probeert je diepe slaap actief te ondersteunen via zogenaamde EEG-getimede audiosignalen. Zodra Muse merkt dat je in slow-wave slaap terechtkomt, worden subtiele geluidssignalen afgespeeld die synchroon lopen met je hersengolven.

Het doel: stabielere en diepere slaap. Muse noemt deze functies zelfs “Digital Sleeping Pills”.

Dat klinkt behoorlijk dystopisch, maar het idee erachter komt wel degelijk uit wetenschappelijk onderzoek. Volgens Muse zijn er studies die laten zien dat akoestische stimulatie tijdens slow-wave slaap de kwaliteit van diepe slaap kan verbeteren.

Tijdens de testperiode voelde het dragen van de band verrassend comfortabel. De zachte stof helpt daarbij enorm. Wel blijf je je in het begin bewust van het feit dat je letterlijk met een stuk neurotechnologie op je hoofd ligt.

Dat gevoel verdwijnt deels na een paar nachten, maar helemaal normaal voelt het nooit.

Meer data dan de gemiddelde wearable

Wat Muse onderscheidt van veel concurrenten is de enorme hoeveelheid data die beschikbaar komt. De app toont onder meer slaapfases, slow-wave intensiteit, slaapposities, beweging, hersengolven, hartslag en mentale hersteldata. Daarmee schuift Muse dichter richting medische technologie dan traditionele wellnessgadgets.

Volgens het bedrijf haalt het systeem ongeveer 88-96% overeenkomst met polysomnografie - de uitgebreide slaapmetingen die normaal in slaaplabs worden gebruikt.

Dat betekent niet dat Muse een medisch apparaat is, want daar zijn ze zelf ook duidelijk over. Maar het laat wel zien hoe snel consumententechnologie richting neurotech beweegt.

De uitgebreide app van Muse. Eerst een sensoren check. En daarna volop mogelijkheden om de verschillende sessies te volgen.

Enso: een AI-coach voor je brein

Een ander opvallend onderdeel is Enso, de AI Brain Coach van Muse. Deze AI probeert patronen in je hersen- en slaapdata te herkennen en vertaalt dat naar praktische coaching.

Bijvoorbeeld:

wanneer je mentale focus afneemt

hoe goed je herstelt

of je slaapkwaliteit verandert

wanneer stress lijkt toe te nemen

Het interessante hier is minder de kwaliteit van de coaching zelf, maar vooral de richting waarin dit wijst. Want wat gebeurt er als AI straks structureel onze mentale toestand analyseert? Wanneer wearables niet alleen je stappen tellen, maar ook proberen te begrijpen hoe je denkt, focust en herstelt?

Dat klinkt ineens een stuk groter dan “nog een slaaptracker”.

Het grootste risico: obsessief optimaliseren

Tegelijkertijd zit daar ook de grootste valkuil van Muse. Hoe meer data je krijgt, hoe verleidelijker het wordt om continu met je prestaties bezig te zijn. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.

Je slaapscore. Je focusniveau. Je hersengolven. Je mentale efficiëntie. Op een bepaald moment ontstaat bijna een soort “performance pressure” rondom ontspanning. En dat voelt soms ironisch bij een product dat juist rust moet brengen.

Dat maakt Muse fascinerend, maar ook een beetje ongemakkelijk.

Conclusie: Muse laat zien waar wearables naartoe gaan

De Muse S Athena is niet perfect. De app kan overweldigend zijn, sommige inzichten voelen nog experimenteel en niet iedereen zal comfortabel slapen met sensoren op het hoofd.

Maar als blik op de toekomst van wearables is dit misschien wel één van de interessantste producten die we de laatste jaren voorbij hebben zien komen. Muse probeert niet simpelweg je lichaam te tracken - het probeert je brein te begrijpen.

Voor wie? Biohackers, serieuze mediteerders en mensen met slaapproblemen die verder willen gaan dan een Oura Ring of Apple Watch. De Muse S Athena kost rond de 449 euro - dat is stevig, maar dan heb je ook iets wat geen enkele andere consumentenwearable biedt.