Dashcams waren jarenlang vooral simpele camera ’s voor op de voorruit. Handig bij ongelukken of verzekeringsclaims, maar verder behoorlijk basic. De nieuwe DDPAI Z60 Pro laat zien hoe snel die markt verandert. Dit systeem voelt namelijk veel meer als een connected beveiligingsplatform voor je auto dan als een traditionele dashcam.

Dat begint al bij de hardware. De Z60 Pro gebruikt een driekanaalsopstelling met een 4K-frontcamera, een HDR-achtercamera en een interieurcamera. Daardoor registreert het systeem niet alleen wat er vóór de auto gebeurt, maar ook achter en binnenin het voertuig.

Vooral voor mensen die hun auto vaak op openbare plekken parkeren of veel onderweg zijn, wordt dat steeds interessanter. Auto’s worden duurder, terwijl parkeerschades, vandalisme of hit-and-runs juist vaker voorkomen.

Nachtbeelden lijken de echte focus

Wat meteen opvalt aan de specificaties, is hoeveel nadruk DDPAI legt op prestaties in het donker. Dat is slim, want juist daar gaan goedkope dashcams vaak onderuit.

De Z60 Pro gebruikt Sony STARVIS 2-sensoren in combinatie met HDR, NightVIS 2.0 en AI ISP-technologie om details beter zichtbaar te houden in moeilijke omstandigheden. Denk aan slecht verlichte straten, regenachtige snelwegen of donkere parkeergarages.

Dat klinkt misschien als marketingtaal, maar beeldkwaliteit in slechte lichtsituaties is juist cruciaal bij incidenten. Een kenteken dat overdag prima leesbaar is, verandert bij veel goedkope dashcams ’s nachts al snel in een wazige lichtvlek. DDPAI probeert dat probleem duidelijk serieus aan te pakken.

Je auto wordt eigenlijk een slim camerasysteem

Interessanter nog is de stap richting connected functies. De Z60 Pro ondersteunt namelijk 4G-connectiviteit en cloudfunctionaliteit. Daardoor kun je via je smartphone meldingen ontvangen, beelden bekijken of live meekijken wanneer de auto geparkeerd staat.

Dat verandert de rol van een dashcam behoorlijk.

Waar oudere systemen vooral achteraf beelden opsloegen, probeert de Z60 Pro actief onderdeel te worden van voertuigbeveiliging. Vooral de slimme parkeerbewaking voelt daarin modern. Het systeem kan incidenten registreren terwijl je auto stilstaat en direct meldingen sturen.

Steeds meer automobilisten zoeken namelijk niet alleen bescherming tijdens het rijden, maar juist ook wanneer de auto onbeheerd geparkeerd staat.

DDPAI mikt duidelijk op techliefhebbers

De Z60 Pro voelt niet gebouwd voor mensen die “gewoon een simpele dashcam” zoeken. DDPAI mikt duidelijk op gebruikers die houden van slimme technologie en uitgebreide controle.

De dashcam ondersteunt onder meer:

GPS-route tracking

ADAS-waarschuwingen

5GHz Wi-Fi

opslaguitbreiding tot 512 GB

ingebouwde eMMC-opslag

Vooral die ingebouwde opslag is slim. Veel dashcams vertrouwen volledig op microSD-kaarten, terwijl die op termijn slijten door het constante overschrijven van videobeelden. DDPAI bouwt daarom standaard 32 GB eMMC-opslag in als extra veiligheidslaag.

Dat soort details laat zien dat de fabrikant duidelijk mikt op langdurig dagelijks gebruik.

De DDPAI Z60 Pro in gebruik

De DDPAI Z60 Pro valt op door hoe snel je hem aan de praat hebt. De camera kleeft met een 3M-sticker aan de voorruit, de meegeleverde kabel loopt netjes (moet je wel zelf doen) langs de dakrand naar de stroomaansluiting en na een eerste Bluetooth-koppeling via de DDPAI-app verbindt de camera automatisch via 5GHz wifi. Die app is direct het centrale punt voor alles: live preview, terugkijken, downloaden en delen. Via Bluetooth initieer je de verbinding, waarna de snellere wifi het overneemt voor soepele weergave van 4K-beeldmateriaal. Ook handig: stembesturing werkt direct na installatie - zeg "take photo" en de camera slaat automatisch tien seconden op, inclusief vijf seconden voor het moment.

In de driecamera-configuratie - met de meegeleverde achtercamera en een MINI2X als interieurcamera - dekt de Z60 Pro echt alle hoeken. De voorcamera filmt in 4K HDR met een Sony IMX678-sensor en een gezichtshoek van 138 graden, de achtercamera levert 1080P HDR via een Sony IMX662, en de derde camera voegt een 2K binnenste blik toe. DDPAI's πLink-technologie synchroniseert de drie camera's automatisch zodra ze zijn aangesloten, waarna je alle beelden tegelijk beheert via dezelfde app. Het 3K 60fps-formaat is ideaal voor snelwegrijden: bewegingsonscherpte verdwijnt vrijwel volledig.

Wie zijn auto geparkeerd achterlaat hoeft zich geen zorgen te maken. De NightVIS 2.0-technologie combineert een AI ISP-beeldprocessor met een grotere sensoropening (f/1.75) om bruikbaar nachtbeeldmateriaal te produceren, zelfs op donkere parkeerplaatsen. In de tijdlapsmodus registreert de camera continu met vijf frames per seconde, waarbij een botsingsdetector automatisch overschakelt naar volledige HD-opname bij een schok. Het IPS-stroombeheersysteem houdt het accuvoltage van de auto in de gaten en schakelt de parkeerbewaking automatisch uit voordat de accu leeg raakt. Voor wie de 4G-module erbij neemt, komen daar realtime meldingen via de app bij — inclusief locatie en beeldmateriaal op het moment van de melding.

Dashcams worden langzaam mainstream

Wat misschien nog wel het meest opvalt, is hoe snel dashcams volwassen worden als productcategorie. Een paar jaar geleden waren ze vooral populair bij autoliefhebbers, taxichauffeurs of mensen die veel zakelijke kilometers maakten. Inmiddels groeit de markt veel breder. En precies daarom voelt een product als de DDPAI Z60 Pro eigenlijk best logisch. Moderne automobilisten willen niet alleen een camera, maar een systeem dat actief meekijkt, waarschuwt en beveiligt. De DDPAI Z60 Pro probeert precies die rol te pakken.