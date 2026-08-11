We kunnen wel heel stoer zeggen dat robots zelf denken en leren, maar ze kijken daarvoor toch echt vaak naar mensen. Nu heeft Dyna Robotics zijn DYNA-2 model uitgerust met 1 miljoen uren van video’s met mensen waarbij het idee is dat de robots zo leren hoe ze iets fysieks moeten doen.

Robot getraind op mensenvideo's

Humanoïde robots worden vooral klaargestoomd om in fabrieken te werken en daar moeten ze doorgaans dingen doen die mensen normaliter doen. In China zijn er zelfs al twee scholen geopend waar robots de fijne kneepjes van het vak kunnen leren. Vaak heel letterlijk: het vastgrijpen van producten is één van de moeilijkste taken voor een robot. Hij moet dan namelijk goed weten hoeveel druk hij kan zetten.

In ieder geval lijkt het nieuwe model voor Dyna’s robots het goed te doen met zijn 1 miljoen video’s van mensen in de pocket. Het bedrijf, dat overigens niet Chinees is maar uit Californië komt, traint zijn robots dus in zijn geheel alleen maar op menselijke video’s, dus geen robotische data. Dat is anders dan anders, maar het blijkt dus wel vrij goed te werken. De robots weten vrij goed hoe mensen met elkaar interactie hebben en hoe dat in de omgeving past.

Deze manier van trainen zou makkelijker schaalbaar zijn, omdat je de robot weer heel veel nieuwe video’s kunt voeden als je hem een nieuwe skill wil leren. Volgens Dyna kunnen fabrieken veel preciezer werken en zou dit van 20 procent naar wel 80 tot 90 procent gaan voor robots. Om aan te geven hoe snel ze iets leren: er was maar 13 minuten aan videobeeld nodig om een vijf-vingerige robotische hand te leren om een draaidop op een flesje cola open te maken. Het is zelfs vergeleken met robotdata en daaruit blijkt dat menselijke video’s kijken effectiever is.

DYNA-2

Waar andere robots bij het snijden van groenten en het opruimen van een werkblad bij een probleem mensen nodig hadden, daar heeft het DYNA-2-model geen enkel probleem om zelf te zorgen voor een oplossing. Medeoprichter van Dyna Robotics, Jason Ma, zegt: “Jarenlang is generalistische robotica belemmerd door een dataknelpunt: het handmatig verzamelen van fysieke teleoperatiedata schaalt simpelweg niet naar algemene intelligentie. Actiedata is schaars, maar video is overal, en met DYNA-2 hebben we laten zien dat fysieke intuïtie geen miljoenen uren aan training op een robotarm vereist – het kan rechtstreeks worden geleerd van menselijke video's.”

We zijn benieuwd of meer robotbedrijven deze manier van werken zullen omarmen. Maar ook wat dat betekent voor video’s van mensen: worden dat er straks een stuk meer, om maar robots te helpen trainen?Kan een robot goed functioneren als hij alleen filmpjes heeft gekeken?