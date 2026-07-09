De robot NEO heeft handen gekregen en die zijn indrukwekkend. Dat is te zien in een nieuwe video die online is gezet door 1X , het Noors-Amerikaanse bedrijf achter de robot. We zien hoe de robot een wijnglas hanteert, maar ook met LEGO speelt, een rits dichtdoet en meer activiteiten uitvoert met zijn hand die enorm moeilijk zijn. Alledaags, maar wel moeilijk: het zijn dingen die je aan een kind bijvoorbeeld niet kunt overlaten.

Robot NEO

De grijpgrage handen van NEO lijken ook op die van een mens en hebben 25 volledig aangedreven vrijheidsgraden in de vingers, handpalm en duim. De pols heeft pezen en tactiele sensoren om de precisie-interactie mogelijk te maken bij allerlei dagelijkse taken: zo zien we hem zelfs een lampje vervangen.