Veel mensen gaan al niet bepaald met plezier naar de tandarts, maar er is nu een nieuwe reden om doodsangsten uit te staan. Wat als het niet de tandarts is die gaten gaat boren, maar een robot? En dan ook nog een robot die aan je tand wordt vastgemaakt. Het komt er niet alleen aan: het is er al.

Tandartsrobot

Het idee dat een robot op je tand wordt vastgezet die gaten gaat boren is zenuwslopend. Misschien wel letterlijk en figuurlijk, want het idee dat een robot zo dichtbij al die hypergevoelige zenuwen bezig gaat is best eng. Wat als er iets afbreekt? Wat als hij er een millimeter naast zit? Toch is het eigenlijk ook weer niet heel gek: er zijn robots die heel belangrijke operaties uitvoeren waarbij ook het nodige millimeterwerk nodig is.

Maar toch, het is al een onprettig idee, die tandarts, als hij plaatsmaakt voor een robot is het niet per se een upgrade. Hoewel, het scheelt dat je niet hoeft te reageren op wat de tandarts zegt, want een robot gaat niet met je praten: dat voorkomt toch een heleboel ongemakkelijke momenten. Bovendien is er nog een voordeel aan de robot: die zou er namelijk wel voor zorgen dat een nieuwe kroon sneller wordt geplaatst en je niet allerlei verschillende afspraken nodig hebt, maar het in minder afspraken is gefikst.

Het heeft ook zijn voordelen

Hoewel de robot al bestaat, is hij nog niet op menselijke tanden geprobeerd. Hij is nu alleen in een pop met keramieken tanden bezig geweest. Er moeten eerst nog sensoren en een camera worden geplaatst om hem nauwkeurig zijn werk te laten doen. De robot is gemaakt door wetenschappers op de Universiteit van Basel in Zwitserland en hij heeft ook een naam: MIR: Miniature Intraoral Robot. Het is dan ook niet zo dat je een gigantische robot in je mond hebt, slechts een klein deel, maar je weet hoe dat gaat in de mond: zelfs de kleinste aft voelt als de gemiddelde maankrater.

Overigens is het juist heel goed dat de robot op je tanden wordt vastgezet, omdat een kleine beweging dan niet zoveel invloed heeft. Tandartsen hebben het te stellen met patiënten die bewegen, slikken, in hun stoel schuiven, en deze robot kan daarmee omgaan omdat het op je tand zit en dus nergens heengaat, hoe jij ook beweegt. Uiteindelijk zijn er dus zeker wel verzachtende omstandigheden, maar het blijft een griezelig geheel om een borende robot in je mond te laten vastzetten. In ieder geval lijkt de testpersoon er ook niet enorm van te genieten…

Fotobron: Universiteit Basel