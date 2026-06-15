Robots laten steeds vaker zien hoe behulpzaam ze kunnen zijn en er komen er ook steeds meer bij. Dat ze ook goede sportprestaties kunnen leveren hebben we al geleerd van de Lightning van Honor, die een halve marathon in 50 minuten en 26 seconden rende. Maar nu is er een robot die het hogerop zoekt: Pemba heeft een 6.200 meter hoge vulkaan beklommen. De volgende halte is Mount Everest , met nog één tussenstop.

Bergbeklimrobot

De humanoïde robot beklom de 6.200 meter hoge Chimborazo in Ecuador. De besneeuwde top bleek geen probleem voor de humanoïde robot. Pemba maakt dele uit van het project Triple Crown, waarbij een robot drie bergen moet beklimmen die op hun manier het allerhoogst zijn. De Chimborazo bijvoorbeeld heeft zijn punt het verst van het middelpunt van de aarde. De Mauna Kea is de volgende, die is van voet tot top de hoogste berg ooit, maar een deel ligt onder water. En dan is er nog die heel bekende: Everest. Het hoogste punt boven zeeniveau en een uitdagende klim.

Tegelijkertijd kun je je afvragen of het voor de robot ook zo’n uitdagende klim is. Veel zaken waar de mens problemen mee krijgt, daar heeft een robot minder moeite mee. Denk aan de Death Zone boven 800 meter, waarbij de luchtdruk zo laag is dat je nog maar een derde van de hoeveelheid zuurstof krijgt als je inademt. Een robot heeft geen probleem: geen ademhalingsissues, geen afstervende cellen… Een ander probleem is het extreme weer en de kou: het vriespunt gaat soms tot -60 graden, en de wind kan ook vrij heftig zijn. Dat is ook iets waar een robot niet echt last van heeft, zolang hij tenminste gemaakt is van materiaal dat tegen deze vrieskou kan.

Gletsjerspleten

Waar de robot wel op moet worden voorbereid is dat er een deel is met allerlei ijstorens en diepe gletsjerspleten. Je wil toch niet dat die robot wegglijdt en in zo’n spleet verdwijnt. Het is ook de vraag of er dan een andere robot mag worden ingezet om het af te maken: dat zou toch afdoen aan de prestatie. In ieder geval is het interessant om bij te houden of het de robot lukt om die twee toppen te halen, nadat hij nu zijn eerste achter de rug heeft. Al is er wel een kleine domper: hij liep namelijk niet alles zelf: als de stukken meer dan 30 graden steil waren, dan kon hij het niet aan en moest hij gedragen worden.

De leider van het project is Pablo Berlanga Boemare, een ingenieur die eerder voor het WWF werkte en zich met natuurbescherming bezighoudt. Hij heeft er ook een doel mee: in beschermde gebieden monitoren camera’s de boel om illegale houtkap en stroperij te bestrijden. Alleen weten kwaadwillenden op den duur wel waar die ongeveer zijn, naast dat de dieren en de natuur zelf ook constant in beweging zijn. Het lijkt Pablo slim om de camera’s benen te geven: robots dus.