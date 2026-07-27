Meerdere Nederlandse bedrijven hebben de koppen bijeengestoken om met een nieuwe cv-ketel te komen die voor een enorme verduurzaming kan zorgen. Het gaat om een Multifuel- ketel die zich kan aanpassen aan aardgas en waterstof, plus mengels hiervan.

Verduurzaming

Je hoeft dus niet meer helemaal je ketel te laten ombouwen of vervangen en dat is wat de oplossing duurzaam maakt: het type gas dat door de leidingen stroomt maakt niet uit. Dat zou een stuk duurzamer zijn en minder tijd van werkmannen kosten, waar al een naarstig tekort aan is. De nieuwe CV-ketel is ontwikkeld door Stedin, Intergas, GasTerra, Bekaert en DNV, met als bedoeling om de energietransitie te helpen.

Er zijn momenteel zeven miljoen cv-ketels in Nederland en nog steeds is aardgas in veel gevallen de basis: 70 procent van de het energiesysteem is afhankelijk van aardgas. Het is de bedoeling dat we hier steeds verder van afkomen, maar dan is een cv-ketel die daarbij helpt wel zo handig. Het idee is dat gas niet meer voor heel hoge kosten hoeft te worden afgenomen, maar dat het net van het aanbod afhangt wat er wordt gebruikt, waardoor huishoudens eventueel ook goedkoper uit zijn.

Sneller, goedkoper en makkelijker

Er is nu een proefversie die werkt en die maakt gebruik van laagcalorische aardgas en waterstof, waarbij het de bedoeling is dat er straks ook van hoogcalorische aardgas en biogas gebruik kan worden gemaakt. Het is een bijzondere uitvinding uit Nederland die mogelijk internationaal hoge ogen kan gooien (via Solarmagazine ). Mensen hoeven niet meer hele nieuwe cv-ketels te laten installeren. Het zou de overstap naar een duurzamer energiesysteem sneller, goedkoper en makkelijker maken.