Elektriciteit is misschien wel de meest onderschatte basisvoorwaarde van onze digitale samenleving. Vrijwel alles draait erop: van datacenters en fabrieken tot ziekenhuizen, laadpleinen en slimme gebouwen. Toch kijken de meeste organisaties alleen naar de beschikbaarheid van stroom. Zolang het licht brandt, lijkt er niets aan de hand.

Maar dat is niet het hele verhaal.

De kwaliteit van de elektriciteit - beter bekend als Power Quality - speelt een steeds grotere rol. Juist nu bedrijven massaal investeren in zonnepanelen, batterijopslag, laadinfra en geavanceerde elektronica, nemen ook de risico's op verstoringen toe. Problemen blijven vaak lang onzichtbaar, maar kunnen uiteindelijk leiden tot storingen, productieverlies en onnodige energiekosten.

Meer elektronica betekent ook meer vervuiling op het net

Twintig jaar geleden bestond een gemiddelde bedrijfsinstallatie vooral uit motoren, verlichting en relatief eenvoudige elektrische systemen. Tegenwoordig ziet dat er heel anders uit.

Zonnepanelen zetten gelijkstroom om naar wisselstroom, laadpalen communiceren continu met voertuigen, frequentieregelaars sturen productielijnen aan en batterijopslagsystemen laden en ontladen op wisselende momenten. Al die vermogenselektronica maakt bedrijven efficiënter en duurzamer, maar zorgt tegelijkertijd voor extra belasting van het elektriciteitsnet.

Daardoor kunnen verschijnselen ontstaan zoals harmonische vervuiling, spanningsdips of onbalans tussen fasen. Dat klinkt technisch, maar de gevolgen zijn vaak verrassend praktisch.

Kleine storingen met grote gevolgen

Een slechte Power Quality uit zich zelden in één grote storing. Veel vaker gaat het om terugkerende, moeilijk verklaarbare problemen.

Denk aan machines die spontaan uitvallen, frequentieregelaars die storingen geven, servers die onverwacht herstarten of transformatoren en kabels die warmer worden dan verwacht. Ook kan apparatuur sneller slijten of neemt het energieverlies ongemerkt toe. Omdat deze problemen zich geleidelijk ontwikkelen, wordt de oorzaak vaak gezocht bij individuele apparaten in plaats van bij de kwaliteit van de stroomvoorziening.

Voor organisaties waar continuïteit essentieel is, zoals productiebedrijven, zorginstellingen, logistieke centra en datacenters, kunnen zulke verstoringen uiteindelijk hoge kosten veroorzaken.

Meten in plaats van gokken

Juist daarom wordt een Power Quality meting steeds belangrijker. Zo'n analyse laat zien wat er daadwerkelijk gebeurt binnen een elektrische installatie. Niet alleen de spanning en stroom worden gemeten, maar ook afwijkingen zoals harmonischen, spanningsvariaties, blindvermogen en andere verstoringen die met standaardmetingen vaak verborgen blijven.

Een uitgebreide meting duurt vaak meerdere dagen, zodat zowel piekbelastingen als normale bedrijfsprocessen worden meegenomen. Op basis daarvan kan worden vastgesteld waar eventuele problemen ontstaan en welke maatregelen daadwerkelijk nodig zijn.

Dat voorkomt ook verkeerde investeringen. Soms blijkt bijvoorbeeld dat een organisatie helemaal geen zwaardere netaansluiting of extra batterijopslag nodig heeft, maar dat optimalisatie van de bestaande installatie al voldoende capaciteit oplevert.

Slimmere energie vraagt om beter inzicht

De energietransitie maakt het elektriciteitsnet steeds complexer. Organisaties produceren zelf energie , slaan deze tijdelijk op en laden tegelijkertijd complete wagenparken op. Daardoor verandert de belasting van installaties voortdurend.

Zonder inzicht wordt het steeds lastiger om te bepalen waar knelpunten ontstaan en welke investeringen daadwerkelijk nodig zijn. Niet voor niets zetten ook Nederlandse netbeheerders grootschalige monitoring in om de kwaliteit van het elektriciteitsnet continu te bewaken.

Een onderwerp dat steeds strategischer wordt

Waar Power Quality vroeger vooral een onderwerp was voor elektrotechnische specialisten, raakt het inmiddels vrijwel iedere organisatie die afhankelijk is van betrouwbare elektriciteit. Naarmate bedrijven verder digitaliseren en elektrificeren, wordt ook de kwaliteit van de stroomvoorziening een strategische factor.