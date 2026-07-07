Naar verwachting onthult Samsung later deze maand de Galaxy Watch 9. We hebben alvast alle geruchten voor je op een rijtje gezet zodat je weet wat je kunt verwachten van deze nieuwe smartwatch

Samsung bouwt al geruime tijd aan de weg met hun smartwatches, en iedereen wacht dan ook op de onthulling van de Galaxy Watch 9. Die zit er echt spoedig aan te komen. Tot die tijd is er gelukkig al genoeg informatie gelekt waarmee we een aardig beeld krijgen van wat ons te wachten staat. Helaas hebben we nog geen officiële foto’s aangezien de aankondiging nog niets heeft plaatsgevonden, dus houd er rekening mee dat de foto bovenaan dit artikel van de Galaxy Watch 8 is.

Verbeterd design

De negende generatie Galaxy Watch (en de Galaxy Watch Ultra 2) zullen zover bekend een verbeterd design krijgen, al zal de smartwatch in grote lijnen wel op het design van de Galaxy Watch 8 lijken. Wederom krijgen we een rondvormig display, met een omhulsen van Armor Aluminum 2 in een vorm die zich nog het beste laat omschrijven als een combinatie tussen een cirkel en een vierkant.

Naar verwachting kunnen we straks kiezen uit twee groottes voor het scherm: 1.34 inches (oftewel 438 bij 438 pixels) en 1,47 inches (480 bij 480 pixels). Het is daarbij maar net afhankelijk van hoe groot je de smartwatch aan je arm wil hebben.

De smartwatch zou in ieder geval de overstap maken van Samsungs eigen Exynos naar een Snapdragon Wear Elite-chipset, vergelijkbaar met wat we in moderne, krachtige Android-telefoons zien. Dit zou vooral veel positieve effecten hebben op de batterijduur, zodat je minder snel je smartwatch moet opladen.

Het oog wil ook wat

Er wordt in de wandelgangen gesproken over een IP68-rating voor het scherm, wat betekent dat het water en stof tegenhoudt – je zou mogelijk zelfs 50 meter kunnen duiken met de smartwatch. Waarschijnlijk wordt er een Super AMOLED-scherm gebruikt met maximaal 3000 nits aan felheid en een verversingssnelheid van 60Hz.

Qua kleuren wordt er gesproken over grafiet en room voor het model met het kleinere scherm, en grafiet en zilver voor het grotere scherm. Ook komt de smartwatch naar verwachting met een siliconen band die heel makkelijk en snel loskomt en vast gaat, net zoals bij de Galaxy Watch 8. Het is niet onwaarschijnlijk dat Samsung daarbij verschillende bandjes biedt om te kopen.

Meer fitnessinfo

De Galaxy Watch 9 gaat waarschijnlijk vooral grote stappen maken in fitness tracking. Naast een optische hartslagsensor wordt onder andere een accelerometer verwacht, en dankzij een gyroscoop, kompas en barometer kun je alles in je omgeving duidelijk meten. Het idee is dan ook dat fitness tracking een stuk makkelijker gaat met de Galaxy Watch 9.

Volgens geruchten zal de nieuwe Galaxy Watch ook meer opties bieden om je gehoor gezond te houden. Zo zou de smartwatch het geluid in de omgeving in de gaten kunnen houden, alsmede het volume van je oortjes. Op die manier kun je een waarschuwing krijgen als je gehoorbeschadiging kan oplopen.

Verbeterde software

Volgens leaks – onder andere van SammyGuru – kunnen we ook verbeteringen in de software verwachten. De leaker in kwestie heeft zelfs al vijf afbeeldingen van wijzerplaten gelekt. Daarbij kan er gekozen worden tussen analoge en digitale wijzerplaten. Ook zou je twee tijdzones tegelijk kunnen weergeven.

Daarbij zou ook een verbeterde versie van de Samsung Galaxy-app voor smartphones uitkomen, met daarin diverse aanpassingen in het ontwerp om hem gebruiksvriendelijker te maken. Op het startscherm wordt de smartwatch prominenter weergegeven, en de instellingen zouden een stuk natuurlijker aanvoelen tijdens het gebruik.

En AI dan?

Zoals met alle tech hedendaags zal ook AI een prominentere rol krijgen in de Galaxy Watch 9. Zo zou Gemini als spraakassistent gebruikt kunnen worden, simpelweg geactiveerd door de smartwatch dichterbij de mond te houden – een knop indrukken om Gemini te activeren zou er dus niet meer bij zijn.

Natuurlijk zou AI ook een handje helpen met de analyse van de gezondheidsdata van de drager. Ook interessant is dat gebruikers met behulp van AI hun eigen ‘tegels’ op het display kunnen aanmaken met informatie die belangrijk voor hen is.

Wanneer wordt de Galaxy Watch 9 onthuld en uitgebracht?

Naar verwachting kunnen we de onthulling van de Galaxy Watch 9 – en de Galaxy Watch Ultra 2 – op 22 juli verwachten. Waarschijnlijk organiseert Samsung dan diens Galaxy Unpacked-evenement. De smartwatch zou later die maand of in augustus kunnen verschijnen. Officiële prijzen zijn er nog niet, maar reken mogelijk op een prijsverhoging ten opzichte van eerdere modellen, net zoals bijna alle andere tech dat tegenwoordig uitkomt. De Galaxy Watch 8 kost 379 euro.