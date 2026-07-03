Eén van de problemen van razendsnelle vliegtuigen is dat ze veel herrie maken. Vooral de sonic boom, dat is een knal die supersonische vliegtuigen teweegbrengen wanneer ze door de geluidsbarrière breken, is vaak een probleem. Misschien moeten we zeggen ‘was’, want het is NASA gelukt om een supersonisch vliegtuig te maken zonder die knal.

NASA X-59

Het gaat om NASA’s X-59 Quesst: Quiet SuperSonic Technology. Vorige maand heeft hij zijn eerste supersonische vlucht succesvol afgerond en de enige knal die te horen was, dat was een zacht dof geluid, dat vergelijkbaar is met iemand die een autodeur dichtslaat. Niet slecht, NASA. Het doel van dit vliegtuig is namelijk precies dat: zorgen dat die knal niet zo hard is.

Het heeft dit voor elkaar gekregen door twee grote veranderingen in het design: om de schokgolf te breken heeft het toestel een soort miereneter-neus: heel lang, heel spits. Bijna een derde van het totale vliegtuig is die lange neus. Hierdoor gaat het geluidsniveau van 105 decibel (het niveau van een Concorde) naar 75 decibel. Dat is positief, want 80 decibel wordt algemeen beschouwd als de gehoorgrens.

Frankenvliegtuig

Daarnaast heeft dit vliegtuig geen raam aan de voorkant. Er wordt een speciaal systeem gebruikt met camera’s met hoge resolutie, zodat de piloot wel wat kan zien. Verder is het vliegtuigen een soort frankenstein die aan elkaar hangt van onderdelen van allerlei andere vliegtuigen. NASA wilde kosten besparen en dat is goed gelukt met een gashendel van een F-19, een cockpitkap van een T-38 en het landingsgestel van een F-16.

Het vliegtuig kan zorgen voor een wetswijziging, want in de Verenigde Staten is er sinds 1973 een verbod op supersonische, commerciële vluchten vanwege de geluidsoverlast. NASA kan met dit vliegtuig bewijzen dat die geluidsoverlast er niet meer hoeft te zijn en het Amerikaanse Congres overweegt dan ook de wetgeving aan te passen. Daar is deze ene testvlucht echter niet genoeg voor: NASA is van plan om eind 2026 testvluchten te gaan doen boven Amerikaanse steden.