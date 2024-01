Buitenkansje op eBay; een originele straalmotor van een Concorde

Als je op zoek bent naar bijzondere producten, of iets dat in de winkel niet meer te koop is, dan kun je online nog wel eens geluk hebben. Zo vond ik onlangs in een online shop ineens weer mijn favoriete Coca Cola glazen die al jaren niet meer te koop waren. Een buitenkansje waar ik meteen gebruik van gemaakt heb. Nu zijn Coca Cola glazen natuurlijk niets bijzonders, maar je vindt online ook wel eens hele vreemde dingen. Zoals de straalmotor, compleet met naverbrander, van het mees iconische supersonische verkeersvliegtuig uit de geschiedenis van de moderne burgerluchtvaart. Juist ja, de Concorde.

6 ton voor een niet ‘lopende’ motor

De betreffende straalmotor, de Rolls Royce Olympus 593-610 uit 1971, staat momenteel op eBay te koop. Het goede nieuws is dat deze motor in de afgelopen jaren al een paar keer op eBay opgedoken is en intussen een paar ton goedkoper geworden is. Het is overigens niet de enige Concorde motor die ooit verkocht is, maar wel de enige waarbij ook de naverbrander erbij zit en het originele logboek.

Het slechte nieuws: hij moet nog altijd 545.000 Britse ponden opbrengen, ruim 635.000 euro. De motor is compleet, maar ‘loopt’ niet meer. De koper kan hem dus alleen gebruiken om hem ten toon te stellen of uit elkaar te halen en onderdelen te verwerken tot, bijvoorbeeld, meubels of kunstwerken.

Ook goed om te weten: als je hem koopt, dan kun je hem niet meer omruilen. En levering in Nederland, of buiten de UK, is ook geen optie. Ofwel, dat moet de koper zelf regelen. En dan zul je een andere vervoerder dan DHL of FedEX moeten inschakelen want het totale pakketje meet een kleine zes bij twee meter en weegt meer dan vijf ton.