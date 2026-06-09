Ze gaan in een rondje om de aarde, wat op zich geen spannende prestatie is. Alleen zullen ze de twee maanlanders testen die SpaceX en Blue Origin nu maken. Bovendien zullen ze voor het eerst de gloednieuwe Axiom-ruimtepakken dragen die samen met Prada zijn ontwikkeld.





NASA-baas Jared Isaacman zegt: “Artemis III zal de kracht van Amerikaanse innovatie en internationale samenwerking demonstreren terwijl we complexe rendez-vous- en koppelingsmanoeuvres testen en de technologieën vooruithelpen die ons op een dag dieper het zonnestelsel in zullen voeren. Deze missie vereist de meest ontzagwekkende coördinatie van zware raketlanceringen uit de geschiedenis, waarbij een beroep wordt gedaan op het talent en het vermogen van teams binnen de overheid en de ruimtevaartgemeenschap. De Artemis III-astronauten, samen met ESA en onze internationale partners, en de tienduizenden knapste koppen bij het agentschap en in de industrie, luiden een nieuw Gouden Tijdperk van verkenning in, waarbij zij de hoop en dromen van de volgende generatie voortzetten, precies zoals de Apollo-astronauten dat voor zovelen van ons deden.”





Heel luchtig is het allemaal niet, maar het is wel tof dat er een ESA-astronaut mee is en het dus niet alleen een Amerikaans feestje wordt. Dat benadrukt Jared ook, dat Europa ver is gekomen in ruimtevaart.





Opvallend is dat NASA niets meldt over de enorme explosie die Blue Origin heeft geleden. Wellicht is dat meer iets voor Blue Origin om te melden, maar het is de vraag of de maanlander wel in orde komt.





Drie van de heren zijn NASA-astronauten, maar er is ook een ESA-astronaut bij. Luca Parmitano is de piloot. Commandant is Randy Bresnik en de twee anderen zijn mission specialists. NASA-astronaut Bob Hines is de back-up.