Het was een echte knal boven Boston afgelopen weekend: er vond namelijk een sonische knal plaats. NASA heeft inmiddels bevestigd dat het gaat om een exploderende meteoor . Het zorgde ervoor dat huizen even een flinke dreun te verduren kregen.

Sonische knal door meteoor

Het geluid beperkte zich niet alleen tot Boston: er zouden zelfs meerdere staten zijn waar de knal te horen was. Een sonische knal vindt plaats als iets zich sneller door de lucht verplaatst als de snelheid van geluid. En de snelheid van geluid, die is snel: 1235 kilometer per uur op zeeniveau. Geluidsgolven schieten hierbij allerlei kanten op en duwen de lucht weg, waardoor er een ophoping ontstaat en dat uit zich in een krachtige schokgolf.

Als er een meteoor explodeert nabij de baai van Cape Cod, zoals dit weekend , dan kun je dus ook een schokgolf voelen. Het lijkt op een aardschok zoals bij een aardbeving, maar hij komt dus uit de lucht. De meteoor werd gezien door de GOES-19-weersatelliet. NASA omschrijft het als een heldere vuurbal die gepaard ging met veel herrie.

De meteoor vloog met een snelheid van ongeveer 120.000 kilometer per uur toen hij uiteenviel op een hoogte van 65 kilometer boven het noordoosten van Massachusetts, waarschijnlijk kwam daar zo’n 300 ton TNT energie bij vrij en dat is een harde knal. Het gaat om een natuurlijk gesteente, dus geen ruimtepuin dat onze atmosfeer in kwam. Het is ook geen deel van een meteorietenregen. Het was een op zichzelf staand, natuurlijk verschijnsel, stelt NASA.

Boston schrikt

De knal was in de middag te horen, dus weinig mensen zijn er hun bed door uitgeknald. Er was ook daadwerkelijk een vuurbal in de lucht te zien, dus dat NASA er als de kippen bij is om er een verklaring voor te geven is voor te stellen. Zeker als het om de ruimte gaat, hebben mensen toch al vrij snel het idee dat het misschien een aanval is of het begin van het einde der tijden. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is het niets van dat: gewoon een flink stuk steen dat onze dampkring inkwam.

De meteoriet is neergekomen in de Cape Cod Bay, waar het water 34 meter diep is. Dat is niet zo gek: de meeste meteorieten eindigen in het water, omdat we daar nu eenmaal heel veel van hebben op onze planeet.