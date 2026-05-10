NASA ’s marsrover Curiosity heeft zichzelf bevrijd nadat hij vast kwam te zitten in een steen. Vijf dagen deed het karretje erover om zichzelf los te krijgen en uiteindelijk is het gelukt: en je kunt de beelden ervan bekijken.

Curiosity rover

De boorarm van NASA’s rover was vast komen te zitten in gesteente op Mars. Eind april gebeurde het en het duurde vijf dagen voordat hij zichzelf had weten los te maken. Curiosity was op 25 april in een steen aan het boren genaamd Atacama. Atacama weegt bijna 13 kilo en tijdens het boren kwam de boor in de steen vast te zitten. Vervolgens probeerde het zijn ‘arm’ uit de steen te krijgen, maar dat lukte niet, zoals je dat zelf misschien ook wel kent van wanneer je een bijl ergens inslaat.

NASA laat in een blog weten dat boren wel eens de bovenste lagen van een steen heeft gespleten of losgehaald, maar dat een steen nog nooit echt vast bleef zitten aan de boor. Het duurt bovendien extra lang om het los te krijgen, omdat er radiosignalen moeten worden gestuurd. En dat gaat gelukkig een stuk sneller dan in de film The Martian: het kost maar een half uurtje, maar elke keer die signalen sturen tot het lukt neemt natuurlijk wel wat tijd in beslag. Dus iemand bij NASA zegt wat hij moet doen en moet dan 30, soms 45 minuten wachten tot er ook iets gebeurt.

Vast in steen

En dat kostte uiteindelijk dus 5 dagen, maar uiteindelijk heeft Curiosity zijn nieuwe stenen vriend eindelijk los kunnen laten op 1 mei. Het is wel een grappige situatie, in het kader van Project Hail Mary , want in die film wordt een astronaut vrienden met een steen. Dat heeft de marsrover ook gedaan, alleen eindigde die innige band toch net even anders dan die van Ryan Gosling met zijn ruimtevriend.

Het leuke is dat je ook kunt zien hoe het is gegaan, al is het wel wat haperig beeld: dat kun je NASA toch moeilijk kwalijk nemen met een planeet die 56 tot 400 miljoen kilometer bij ons vandaan is. En eerlijk is eerlijk, dat haperige maakt het wel wat meer slapstick, wat natuurlijk heel goed past bij deze zo herkenbare situatie, zo ver weg.