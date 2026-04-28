Artemis III

De Artemis III-lancering is op zijn vroegst over 1,5 jaar pas

Technologie29 apr , 00:08doorLaura Jenny
De benodigdheden voor de nieuwe maanmissie Artemis III is gearriveerd, terwijl de Artemis II-capsule richting Kennedy Space Center in Florida terugkeert. Nu klinkt het misschien alsof Artemis III op het punt staat om te vertrekken, maar niets is minder waar. De missie vertrekt op zijn vroegst tegen het einde van 2027.

Artemis III zou eerst de missie zijn waarbij er eindelijk weer mensen op de maan zouden worden gezet. En niet zomaar mensen: de eerste zwarte persoon en de eerste vrouw. Dat wordt echter pas Artemis IV. Artemis III heeft een ander doel gekregen, namelijk met bemanning docken aan een van de maanlanders. Maar: nog niet de maan op gaan dus. Er wordt nog gekeken wat precies het lanceerplan van de missie wordt.
Waarschijnlijk is dat ook waar de vertraging vandaan komt: het is nog wachten tot Blue Origin en SpaceX hun maanlander af hebben. Ze stellen dat ze 'eind 2027' wel klaar zijn met hun maanlanders. Het wordt nog afwachten of NASA er één kiest of ze allebei uitprobeerd, en dat is waarom er dus ook nog geen duidelijk lanceerplan op tafel ligt. 'Gelukkig' heeft NASA blijkbaar nog best veel tijd om dat uit te gaan dokteren.

Dit is hoe Europa Artemis II thuisbrengtDit is hoe Europa Artemis II thuisbrengt
Dit zijn 12 geweldige foto's die de Artemis II-crew heeft gemaaktDit zijn 12 geweldige foto's die de Artemis II-crew heeft gemaakt
Nutella-pot zweeft door ruimtevaartuig Artemis II: hoezo astronautenvoer?Nutella-pot zweeft door ruimtevaartuig Artemis II: hoezo astronautenvoer?
hyperloop

Zo staat de hyperloop van TU Delft ervoor

Technologie
28 april 2026
Spotify

Spotify weet dat je het gebruikt voor sporten en gaat nu een stap verder

Technologie
28 april 2026
Telefoon

Nog nooit spraken we minder met elkaar dan nu

Technologie
27 april 2026
muziek

AI-muziek wordt op grote schaal geüpload op muziekstreamingdiensten

Technologie
21 april 2026

doorLaura Jenny

