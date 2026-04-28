De benodigdheden voor de nieuwe maanmissie Artemis III is gearriveerd, terwijl de Artemis II- capsule richting Kennedy Space Center in Florida terugkeert. Nu klinkt het misschien alsof Artemis III op het punt staat om te vertrekken, maar niets is minder waar. De missie vertrekt op zijn vroegst tegen het einde van 2027.

Artemis III

Artemis III zou eerst de missie zijn waarbij er eindelijk weer mensen op de maan zouden worden gezet. En niet zomaar mensen: de eerste zwarte persoon en de eerste vrouw. Dat wordt echter pas Artemis IV. Artemis III heeft een ander doel gekregen, namelijk met bemanning docken aan een van de maanlanders. Maar: nog niet de maan op gaan dus. Er wordt nog gekeken wat precies het lanceerplan van de missie wordt.