Misschien kan de pot Nutella het zelfs voor elkaar krijgen, maar in ieder geval is er vrij weinig nodig om de Orion die nu onderweg naar aarde is van richting te laten veranderen. Reden voor Europa om te helpen, want de Service Module is er niet alleen voor energie, maar ook voor bijsturen.

Artemis II thuisbrengen

ESA , de Europese ruimteorganisatie, heeft nu gedeeld hoe het werkt met Artemis II veilig thuisbrengen nu het belangrijke bezoekje aan de achterkant van de maan eropzit. Het bijsturen is aan de ESA Service Module die zorgt dat er heel precies wordt gecorrigeerd wanneer de vier astronauten in hun ruimtevaartuig de verkeerde kant op lijkt te gaan. Hieronder zie je hoe dat in zijn werk gaat:

Artemis II landt naar verwachting de nacht van vrijdag op zaterdag in de Stille Oceaan, waar het door de marine zal worden begeleid.