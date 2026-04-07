Een opvallende verschijning in de livestream van de astronauten in de Orion vandaag: er kwam een pot Nutella voorbij op de livestream. In de gewichtsloosheid begint natuurlijk alles te zweven en de pot met Italiaanse hazelnootpasta doet vrolijk mee. En wij maar denken dat astronauten alleen maar uit gekke pakjes aten...

Nutella als astronautenvoer

Je zou denken dat het een AI-pot is (want ja, wat geloven we nog na die LEGO-spot ?), maar het schijnt toch echt een door de crew meegenomen pot broodbeleg te zijn. Hij komt bijna perfect door het beeld gesuisd met heel duidelijk Nutella in beeld. Het is gratis reclame voor een beleg dat eigenlijk geen reclame nodig heeft. Slechts vier minuten na het Nutella-moment was de crew verder van de aarde dan wie dan ook, dus het was ook wat dat betreft perfecte timing.

Het laat wel zien dat astronauten dus echt niet alleen maar aanlengpasta of vloeibare maaltijden uit tubes nuttigen: er is een uitgebreid menu mee voor de astronauten van de Artemis II: bloemkool, mac and chees, tortilla's en zelfs een barbecue beef brisket: het is allemaal mee aan boord. Nutella is onterecht op de lijst gezet als chocoladebeleg, maar staat er dus wel op, wat bewijst dat deze astronautenpot geen AI is.

Het is goud voor het bedrijf achter Nutella, dat op X ook zegt dat ze zich vereerd voelen dat het broodbeleg verder is gereisd dan welk ander beleg ooit in de geschiedenis. Dat maakt het natuurlijk wel extra jammer dat Andre Kuipers niet mee is: dan had er mooi een pak Venz kunnen zweven: dat is pas cultuur!