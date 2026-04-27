Vijftig jaar lang was de Big Green Egg groen. Niet toevallig groen, niet tijdelijk groen - fundamenteel, onveranderlijk, iconisch groen. En dan, in april 2026, verandert dat. Niet voor de hele wereld, niet voor altijd, maar met een statement dat verder gaat dan een nieuwe verflaag: The Onyx.

Het is een donkere, diepzwarte Special Edition met een subtiel vleugje groen als het zonlicht erop valt. Exclusief verkrijgbaar in Europa, in de maten Large en XLarge. Maar de interessantere vraag is niet wát het is - maar waaróm dit nu gebeurt, en wat het zegt over hoe een merk als Big Green Egg zichzelf heruitvindt zonder zichzelf te verliezen.

Een iconisch merk dat naar zijn community luistert

De vraag naar een donkerdere kamado kwam niet uit een boardroom. Hij kwam uit de markt, met name vanuit Europa, waar buitenruimtes steeds vaker worden ontworpen als verlengstuk van de woonkamer — strak, donker, minimalistisch.

Wessel Buddingh', CEO Big Green Egg Europe: "We hebben ruim een jaar gewerkt om de ultra donkere afwerking van The Onyx te perfectioneren. Het moment dat je hem opent en het zonlicht dat subtiele vleugje groen laat oplichten — dát is de magie. We hebben goed geluisterd naar onze EGG-community en The Onyx is het resultaat. Een nieuw juweel, maar met een groene ziel. Onmiskenbaar Big Green Egg."

Dat de community zoveel invloed heeft op productbeslissingen is bewust beleid, maar niet grenzeloos. Gevraagd naar waar de grens ligt, zegt het merk: "Onze community speelt een grote rol in hoe wij ons merk en onze producten ontwikkelen. Big Green Egg is altijd een merk geweest dat dicht bij zijn gebruikers staat, van chefs tot gepassioneerde thuiskoks. The Onyx is daar een mooi voorbeeld van: de vraag naar een donkerdere variant kwam duidelijk uit de markt, met name in Europa. Tegelijkertijd ligt de lat bij ons hoog. We volgen niet elke trend, maar kijken of een wens past binnen onze merkwaarden en kwaliteitsstandaard. Alleen dan maken we de stap."

Design als strategie, niet als accessoire

De keuze voor een donkere kleur is geen willekeurige esthetische beslissing. Het is een antwoord op een bredere trend: de buitenkeuken als designruimte. De Big Green Egg is allang niet meer alleen een kooktoestel - het is een middelpunt van de tuin, een gespreksstuk, een statement.

Design heeft vanaf het ontstaan van het product in de jaren 70 al een belangrijke rol gespeeld. Big Green Egg is in de basis een kooktoestel van topkwaliteit, maar we zien dat het ook steeds vaker een centraal element is in buitenruimtes en buitenkeukens. Met The Onyx komen we tegemoet aan de wens van de consument. Een iets makkelijkere kleur om te combineren in buitenruimtes. De uitstraling wordt belangrijker, zonder dat dit ooit ten koste gaat van prestaties. Je zou kunnen zeggen: het is én een high-performance kamado, én een designobject dat naadloos past in moderne buitenomgevingen." Over de balans tussen functioneel product en designobject zegt het merk: "."

Hoe bewaar je een icoon terwijl je het vernieuwt?

Dat is de kernvraag bij elke merkstap zoals deze. Het antwoord van Big Green Egg is helder: de kleur verandert, de ziel niet.

"Een iconisch merk bouw je door consistent te zijn in waar je voor staat. En dat is bij Big Green Egg naast de kleur, ook de kwaliteit, prestaties en beleving. Met The Onyx voegen we hier iets aan toe. We luisteren naar onze community en zien hoe buitenruimtes zich ontwikkelen. Door daarop in te spelen met een nieuwe kleurvariant, blijven we relevant, zonder concessies te doen aan onze identiteit. Het iconische groen blijft altijd de basis, The Onyx is een stijlvolle uitbreiding en nog steeds groen."

Die subtiele groene glinstering bij zonlicht is geen toeval. Het is merkstrategie in glazuurvorm.

Storytelling als product

Het verhaal rondom The Onyx is minstens zo zorgvuldig gemaakt als de kamado zelf. "Een nieuw juweel met een groene ziel" is geen tagline die toevallig ontstond.

Storytelling is essentieel geworden. Niet als marketinglaag, maar als manier om te laten zien waar een product vandaan komt en waar het voor staat. Bij The Onyx zit dat bijvoorbeeld in het verhaal van de kleur: het diepe, donkere glazuur met een subtiel groen accent in het zonlicht. Dat is geen toeval, maar een bewuste keuze om de link met het iconische groen te behouden. Het idee van 'een nieuw juweel met een groene ziel' vat dat perfect samen. Het helpt mensen niet alleen begrijpen wat het product is, maar vooral wat het betekent."

Waarom Europa?

The Onyx is niet wereldwijd gelanceerd. Europa is bewust gekozen als thuismarkt voor deze Special Edition - en dat zegt ook iets.

"Europa is een zeer diverse markt als het gaat om buitenruimtes en design. Van strakke stadsterrassen tot luxe tuinconcepten. Esthetiek speelt hier een grote rol. Juist daarom is Europa de ideale plek om een innovatie als The Onyx te introduceren. We zien hier een duidelijke vraag naar producten die zowel functioneel als visueel perfect aansluiten op hoogwaardige buitenomgevingen."

De band met Europa is ook historisch. In 2000 ontmoetten oprichter Ed Fisher en Wessel Buddingh' elkaar in Atlanta. Een jaar later arriveerde de eerste container Big Green Eggs in de haven van Rotterdam. Vijfentwintig jaar later is The Onyx de volgende stap in datzelfde verhaal.

Premium blijft premium

Met een instapprijs van €2.245 voor de Large is er geen sprake van een toegankelijker segment. En dat is ook niet de bedoeling.

"Onze premium positionering zit niet alleen in prijs, maar vooral in kwaliteit, duurzaamheid en merkbeleving. Dat verandert niet. Wat we wel doen, is het merk toegankelijker maken in hoe mensen het ervaren, bijvoorbeeld via inspirerende content, community, en verschillende modellen binnen het assortiment. The Onyx spreekt een doelgroep aan die veel waarde hecht aan design en esthetiek. Zo verbreden we onze aantrekkingskracht, zonder in te leveren op kwaliteit."

De toekomst van outdoor cooking

Tot slot de vraag die onder alles ligt: waar gaat buiten koken naartoe? Meer techniek, meer gadgets, of juist terug naar de basis?

"De toekomst van outdoor cooking zit juist in de combinatie van beleving en eenvoud. Technologie kan ondersteunen, maar de essentie blijft het samen koken, experimenteren en genieten van goed eten in de buitenlucht. Big Green Egg heeft altijd gestaan voor veelzijdigheid, zonder afhankelijk te zijn van complexe techniek. Die filosofie blijft. Tegelijkertijd zien we dat buiten koken steeds meer een lifestyle wordt, een moment van verbinding, creativiteit en ontspanning. The Onyx past perfect in die ontwikkeling: het brengt performance en beleving samen, in een vorm die aansluit bij de manier waarop mensen vandaag hun buitenruimte inrichten."