Big Green Egg – een halve eeuw groen BBQ-genot

Kenners weten waarschijnlijk alles van de lange geschiedenis van dat grote groene ei wat je steeds vaker ziet ‘The Big Green Egg’, een icoon voor BBQ-liefhebbers. Wat ooit in de ‘seventies’ begon, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Als ik eerlijk ben, dacht ik een aantal jaren geleden dat de Big Green Egg een nieuwe lifestyle trend was voor in de tuin. Zoiets wat komt maar ook weer snel overgaat. Al was het maar door zijn opvallende uiterlijk en de hype over wat je er allemaal mee kunt. Maar niets is minder waar.

Dat het merk inmiddels 50 jaar bestaat is een verrassing. Duidelijk is dat het iconische ontwerp en de claim van exclusiviteit alles heeft weten te overleven. Het merk is een begrip, een premium brand in de wereld van buitenkoken en die duidelijk ergens voor staat, dit ondanks de vele copy-cats. Van ambachtelijk koken in Japanse klei-ovens tot de hypermoderne, keramische grillen waarmee we vandaag de tuin willen versieren, het verhaal van Big Green Egg staat vol met passie en innovatie en heeft alle BBQ-varianten ruimschoots overleefd.

Ed Fisher

Het begon allemaal in 1974 in Atlanta (VS) met oprichter Ed Fisher. Hij maakte kennis met de Japanse ‘kamado’: een traditionele, eivormige klei-oven die zijn oorsprong vindt in eeuwenoude kooktechnieken. Fisher besloot deze kamado-ovens te importeren en er vervolgens een versie van te maken die duurzamer was en hogere temperaturen aankon. Dit was de geboorte van de Big Green Egg en dat in een land waar je BBQ niet groot genoeg kan zijn.

NASA in de achtertuin

De Big Green Egg werd snel populair omdat er keramische materialen in verwerkt werden die hun oorsprong vonden in NASA-technologie. Deze keramiek houdt de hitte extreem goed vast en is bestand tegen hoge temperaturen. Bovendien zorgt de eivormige constructie ervoor dat warmte en lucht optimaal circuleren. Het resultaat is een veelzijdig buitenkooktoestel met eindeloze kookmogelijkheden.

Vanaf de jaren 80 groeide de reputatie van de Big Green Egg razendsnel. Koks en BBQ-fanatici ontdekten dat je in één apparaat kon grillen, bakken, roken én langzaam kunt garen. De mond-tot-mondreclame deed de rest: het “groene ei” veroverde keukens en tuinen overal ter wereld.