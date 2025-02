Waarom een winter BBQ met een Big Green Egg zo leuk is

Het lijkt erop dat het Nederlandse weer al lang geen reden meer is om in de winter niet buiten lekker te gaan bbq-en. Je hoort en ziet het ook steeds vaker en eigenlijk is het best leuk om te doen. De winter leent zich juist voor mooie gerechten van de BBQ, wat dacht je bijv. van een heerlijke stoofpot.



Buiten in de kou, is het natuurlijk het leukste als je naast je bbq ook zorgt voor een knapperend houtvuurtje in een vuurkorf. Uiteraard blijf je afhankelijk van het weer want een koude harde wind kan wel eens een spelbreker zijn. Die problemen kun je gelijk doorstrepen als je in het bezit bent van een Big Green Egg, die heeft namelijk totaal geen last van de weersomstandigheden.

Als je dit omdraait kun je ook stellen dat misschien dit groene bbq-wonder van keramiek juist zorgt voor een toename van het bbq-en in de winter. Duidelijk is dat het fenomeen van winterse barbecues elk jaar populairder lijkt te worden, en als we de BBQ even vergeten dan is het ook een prima gelegenheid voor een knusse familieavond of juist een stoer avondje met vrienden of vriendinnen, waarbij de winter juist zorgt voor een unieke sfeer die nauwelijks is te evenaren. Als je dit samenvat zijn er 5 redenen die deze winterse BBQ populair maken.

In de winter buiten een BBQ organiseren, hoe leuk kan dat zijn