Big Green Egg viert feest met Evergreens from around Europe

Het verhaal van Big Green Egg

Het gebruik van een Big Green Egg biedt tal van voordelen die het onderscheiden van traditionele barbecues. Denk hierbij aan temperatuurbeheersing, wat een van de grootste voordelen van een Big Green Egg is de uitzonderlijke controle over de temperatuur. Met een eenvoudig te gebruiken luchtschuif en een precisie-topschijf kun je de warmte nauwkeurig regelen, van een lage, langzame rooktemperatuur tot extreem hoge hitte voor het dichtschroeien van vlees.

Een Big Green Egg is gebouwd om lang mee te gaan. De hoogwaardige keramiek is bestand tegen extreme temperaturen en weersomstandigheden, wat betekent dat je jarenlang plezier zal hebben van je investering.



En dan zijn er nog de efficiëntie en de smaak want een Big Green Egg is uiterst efficiënt in het gebruik van houtskool dankzij de hoogwaardige keramiek. Een enkele lading houtskool kan urenlang branden, wat betekent dat je minder brandstof nodig hebt en langer kunt genieten van je kookavonturen. Als laatste en misschien wel het belangrijkste argument voor een Big Green Egg is zijn vermogen om smaken te verbeteren. De warmteverdeling en het vasthouden van vocht zorgen voor sappige, malse en smaakvolle gerechten, wat je er ook in gaat bereiden.

Specificaties van de limited edition jubileum box

Evergreens from around Europe’ kost 375 euro en verschijnt in een gelimiteerde oplage van slechts 1974 genummerde exemplaren – het jaar dat Big Green Egg is opgericht.

Kleur: groen met gouden accenten

Formaat: 32,5 x 32,9 x 7,3 cm

Item code: 367323

ISBN: 9789083367323

Verkrijgbaar via fanshop.biggreenegg.eu/nl/evergreens