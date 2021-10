Met de Weber SmokeFire wil je het hele jaar door barbecueën

Barbecuen is normaliter iets dat je vooral in de zomer doet, als het lekker warm is, gezellig met het hele gezin de houtskool BBQ aansteken. Om vervolgens jezelf eerst vol te eten aan stokbrood voordat de kolen op de barbecue goed warm zijn. Op het moment, als hij eigenlijk nog te warm is, ga je natuurlijk het vlees erop gooien omdat het allemaal wel lang gaat duren. En dan kan je er beter bij blijven staan om op te letten of niet alles aanbrand. Andere zomerse optie is dat je lekker met een groep vrienden een barbecue gaat organiseren waarbij er ook de nodige biertjes gedronken worden, en het uiteindelijk toch vooral gaat om de gezelligheid. En lekker stuk vlees erbij is dan toch bijzaak.

Toch zijn er ook barbecues beschikbaar waarbij het meer gaat om de beleving van het barbecuen zelf, en waarbij je ook gerechten kunt maken die met een barbecue veel beter smaken. En die je ook nog eens het hele jaar door, weer of geen weer, kunt gebruiken.

Weber SmokeFire

De Weber SmokeFire is zo’n barbecue. Met dit apparaat, want dat is het als je het eenmaal in elkaar hebt staan, heb je geen houtskool of briketten meer nodig. En maakt het niet uit of het waait of regent. Dit is een houtgestookte pelletbarbecue. En met de Weber Connect Controller heb je de volledige controle over hoe jouw Weber SmokeFire-barbecue werkt. Je kunt de controller onder andere gebruiken om temperatuurinstellingen te selecteren of je kookvoortgang te bewaken. En gebruik de Weber Connect App (voor iOS of Android) om verbinding te maken met je barbecue via WiFi of Bluetooth. Eenmaal verbonden kan de Weber Connect App je vertellen wanneer het tijd is om het gerecht te draaien, te laten rusten of juist te serveren, dit allemaal via je smartphone.