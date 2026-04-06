Er wordt door iedereen wel gevoeld dat het er af en toe behoorlijk hard aan toegaat in de wereld. Dat merken ook de astronauten van Artemis II, ook al zijn ze inmiddels verder van ons af dan de mensheid ooit is geweest. President Trump gaf ze toen ze net vertrokken waren nog even de boodschap dat NASA vooral minder geld zou krijgen. Al die ellende in de wereld kun je misschien even een minuutje vergeten, want de Artemis II-astronauten hebben een bijzondere vernoeming gedaan van een helder plekje op de maan.

De commandor van de vlucht is Reid Wiseman en dat doet hij tot nu toe enorm goed. Hij beleefde een bijzonder moment aan boord vanavond, want zijn collega's besloten de helderste krater op de maan te vernoemen naar Carroll. Carroll Taylor Wiseman was de vrouw van Reid, die twee jaar geleden overleed op slechts 46-jarige leeftijd. Ze laat -na een strijd van 5 jaar tegen kanker- Reid en twee kinderen achter. Een heel speciaal momentje dat werd afgesloten met een handhartje en een knuffel van de astronauten samen. Voor vertrek heeft Reid nog een selfie met zijn twee dochters gedeeld:

Misschien is een knuffel tussen astronauten niet zo speciaal, maar als je bedenkt dat dat is wat mensen doen als ze op het allerverst van de aarde zijn, dan biedt dat sommige mensen toch een beetje hoop dat het op aarde ook wat vriendelijker zou kunnen.

Ondertussen zijn de astronauten nog niet op het allerverste plekje van hun reis: dat staat ergens in de komende nacht te gebeuren. In de onderstaande livestream kun je er meer van zien:

Verder zijn er al meerdere nieuwe foto's van de maan gedeeld, die je vanaf de aarde niet kunt maken: