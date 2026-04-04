De Artemis II-missie is nog steeds goed onderweg en de crew, bestaande uit drie Amerikanen en een Canadees, zijn nu op de helft van hun reis naar de maan. Ze hebben de baan rond de aarde nu echt ver achter zich gelaten en de volgende grote fase is om in de baan rond de maan terecht te komen. Dat vindt naar verwachting zondag op maandag plaats.

Het wc-probleem was gelukkig snel opgelost

Heb je er al eens over nagedacht hoe het eigenlijk in zo'n raket zit als je naar de wc moet? Ik denk dat we er misschien niet over willen nadenken, zeker niet met de wetenschap dat het toilet eventjes stuk was. Het is natuurlijk geen mooie pot zoals we hier kennen, het is een 'maantoilet en die werkte niet. Het resultaat? De astronauten moesten toiletteren in een zakje (wel met trechter). Oei. Gelukkig kon Christina Koch onder begeleiding vanuit Houston zorgen dat de toilet het weer deed. Er is nu nog wel een probleem over: het is met 18 graden wel erg koud, dus dat probeert men vanaf de aarde nu te regelen. Gelukkig kunnen de astronauten een laagje extra kleding aantrekken.

Outlook-problemen volgen je zelfs in de ruimte

Outlook is een mailprogramma waardoor je af en toe je laptop uit het raam wil gooien. Dat kunnen ze natuurlijk in zo'n ruimtevaartuig niet doen, dus moeten ze de problemen maar oplossen. Commandor Reid Wiseman (die ook de kiekjes maakte die je hieronder ziet) gaf aan het controlecentrum in Houston aan dat hij twee Microsoft Outlooks zag en beiden niet werkten. Gelukkig kon NASA de computer overnemen vanaf de aarde en het probleem verhelpen, waardoor er weer gewoon mailtjes kunnen worden gestuurd vanaf 230.000 kilometer van de aarde.

De prachtige foto's van de aarde

Als er iets is dat mensen vaak drijft om beter voor onze planeet te zorgen, dan is het wel het zien van afbeeldingen van de aarde. Het schijnt dat je er toch ineens door beseft dat we op een planeet wonen en dat je die dan toch graag wil beschermen. Nu moeten we zeggen: aarde ziet er ook wel prachtig uit op de nieuwe foto's die Hello, World heten. We zien de op de eerste foto bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan en zelfs een kleine Venus rechts onderin. Op de tweede foto zie je het verschil tussen de aarde bij dag en bij nacht. Op de derde foto wordt de nacht op aarde alleen aangelicht door de maan. En dan is er nog een grappige foto waarbij de aarde in de Orion lijkt binnen te kijken en tot slot de foto waarop je ziet hoe het nu is (links) en hoe het in 1972 was (rechts). Daar word je even stil van, toch?

Alles gaat volgens plan

Ook een belangrijk ding om in de gaten te houden: gaat het allemaal wel een beetje zoals NASA dat heeft bedacht? Zeker! De capsule gaat nog steeds de goede kant op, al is het straks natuurlijk vooral spannend wanneer de baan om de maan is bereikt en er moet worden gestuurd met de Orion. Om eerlijk te zijn is deze dag qua activiteiten de saaiste dag van de missie, maar zoals je hierboven hebt kunnen lezen hoeven de astronauten niet stil te zitten. Morgen wordt het spannender, dan worden ruimtepakken getest en gaan ze merken hoe groot de aantrekkingskracht van de maan is...

Je kunt de tracker bekijken

Wist je dat er een tracker live is waarmee je volledig kunt nerden? Het gaat om de Artemis II-tracker en op het moment van schrijven gaan de astronauten 3733 kilometer per uur en zijn ze 284.333 kilometer van de aarde. Ze hebben nog maar 174.678 kilometer te gaan naar de maan. Je kunt onder andere zien hoe groot de aarde lijkt vanaf waar ze zijn, hoeveel vertraging het signaal heeft, welk deel van de aarde ze zien, en je ziet zelfs dat de crew op dit moment ontwaakt en gaat ontbijten, waarbij er over 2 uur en 17 minuten weer een incheckmoment is met Houston.

Toch wel heel tof om het allemaal in de gaten te houden, deze verste reis die we ooit als mensheid hebben gedaan.