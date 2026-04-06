LEGO zou 23 miljoen euro moeten betalen om de vier beroemdste voetballers in één ruimte te krijgen, maar zo is het helemaal niet gegaan. De iconische voetbalreclame van het merk met de plastic steentjes blijkt te zijn genept. Het was ook wel iets te mooi om waar te zijn dat Ronaldo, Mbappe, Vinny en Messi allemaal in dezelfde ruimte zouden zijn.

Voetbal-reclame van LEGO

We schreven vorige week nog dolenthousiast over een legendarische LEGO-reclame met meerdere bekende voetballers, maar wat blijkt? LEGO gaat de kant op van Coca-Cola. Het maakte de commercial met kunstmatige intelligentie, ook al stelt het zelf dat dat niet zo is.

Het origineel:

Het verhaal erachter:

In achter-de-schermen-beelden is te zien dat er inderdaad echt mensen in een kamer aan die World Cup-bokaal bouwen, maar dat zijn de voetballers niet: LEGO betaalde de voetballers wel echt 23 miljoen, naar het schijnt, maar de mannen werden afzonderlijk van elkaar gefilmd en digitaal op de acteurs gezet die wel met elkaar in één ruimte zaten. Het is dus in dat opzicht niet helemaal AI, maar het is ook weer niet helemaal wat werd gesuggereerd. Nu was het ook wel een mirakel dat LEGO deze vier voetbaliconen allemaal in één ruimte zou hebben, maar het gaat hier dus om movie magic: geen AI.

In ieder geval raken mensen er niet over uitgepraat, deze hybride tussen wat echt is en wat nep is. Het is een interessante kwestie: het is echt omdat de mannen wel zijn betaald en hebben meegewerkt, want ze schijnen er wel, zij het allemaal los van elkaar, voor te zijn gefilmd, maar tegelijkertijd is het ook weer een teleurstelling dat er dus een dikke laag nep zit over die iconische reclame.

Parodieën genoeg

Er worden wel volop paradieën op gemaakt die bijna allemaal ook echt grappig zijn, mede omdat het niet gewoon een makkelijke AI-video blijkt te zijn, maar dus ook weer niet helemaal waar zoals LEGO het in zijn reclame schetst. Toch balen voor LEGO dat iedereen alsnog denkt dat het AI is: dat had toch veel geld kunnen schelen.