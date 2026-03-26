In de Rotterdamse Koopgoot is vandaag de vijfde LEGO Store van Nederland geopend. De winkel heeft een eigen muurdecoratie die het Rotterdamse stadslandschap verbeeldt in LEGO - en dat kostte iemand 340 uur van zijn leven.

Rotterdam heeft er een bestemming bij in de Koopgoot. LEGO opende vandaag zijn eerste winkel in de stad , op 250 vierkante meter ingericht met de vaste ingrediënten van een LEGO Store: een Pick a Brick muur voor losse stenen, een speeltafel, een minifiguur-bouwstation en een breed aanbod van reguliere en exclusieve sets.

Bijzonder aan deze vestiging is de muurdecoratie: een panorama van Rotterdam in LEGO, met de Erasmusbrug, de Kubuswoningen en de haven als herkenbare elementen. Het bouwwerk bestaat uit 89.136 stenen en vergde ruim 340 uur werk. Voor wie dat wil uitrekenen: dat is meer dan acht fulltime werkweken.

Exclusieve sets en vaste evenementen

De winkel voert naast het standaardassortiment ook een aantal exclusieve sets die niet overal verkrijgbaar zijn, waaronder de Claude Monet - Brug over een vijver met waterlelies uit de LEGO Art-lijn, de nieuwe McLaren MCL39 F1-auto uit LEGO Technic en een F1 Academy racewagen uit de Speed Champions-reeks. Binnenkort volgen ook bouwevenementen en workshops voor verschillende leeftijden.

Met 30 jaar geschiedenis als bruisend hart van de binnenstad laat deze opening zien hoe belevingsgerichte retail een gebied relevant houdt."

Die quote is van CBRE Investment Management, eigenaar van de Koopgoot, en klinkt als vastgoedpraat - maar zit er niet helemaal naast. Fysieke retail heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad, en merken die toch nog winkels openen doen dat bewust als belevenislocatie. LEGO is daar een van de sterkste voorbeelden van: de winkels zijn geen verkooppunten in de traditionele zin, maar eerder interactieve showrooms waar je dingen kunt doen die online niet kunnen.

Vijf winkels, meer op komst?

Met Rotterdam erbij telt Nederland nu vijf officiële LEGO Stores. De andere vier zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Of er verdere uitbreiding gepland is, laat LEGO niet weten - maar het tempo van de afgelopen jaren suggereert dat het er niet bij blijft.

LEGO Store Rotterdam - Koopgoot

Locatie: Beurstraverse 103-107

Rotterdam, 3012 AT.

Openingstijden

Maandag: 12.00 – 19.00

Dinsdag, woensdag, donderdag: 10.00 – 19.00

Vrijdag: 10.00 – 21.00

Zaterdag: 10.00 – 19.00

Zondag: 11.00 – 18.00

Storekenmerken

Insiders-beloningsprogramma.

Pick & Build-muur.

Bouw een minifiguur.

Demotafel.

Insiders als eerste toegang beschikbaar.