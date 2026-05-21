Eerder deze week vond Google Marketing Live 2026 plaats, het jaarlijkse evenement waarop Google zijn nieuwste advertentie- en commerce-innovaties presenteert. De rode draad dit jaar: Gemini is niet langer een apart AI-product, maar de fundering onder vrijwel alles wat Google voor adverteerders en retailers bouwt.

Nieuwe advertentieformats voor de AI-zoekmodus

Google test in de VS twee nieuwe advertentieformats die specifiek zijn ontworpen voor de AI-modus in Zoeken. Bij Conversational Discovery-advertenties genereert Gemini op basis van de zoekopdracht een op maat gemaakte advertentie, waarbij specifieke relevante kenmerken worden uitgelicht. Het tweede format, Highlighted Answers, laat adverteerders verschijnen als uitgelichte aanbeveling in een door AI samengestelde aanbevelingslijst — maar alleen als de aanbeveling kwalitatief sterk en relevant is. Beide formats worden duidelijk gelabeld als 'Gesponsord'.

Daarnaast breidt Google zijn Direct Offers-pilot uit met gebundelde promoties en nieuwe reisaanbiedingen. Merken kunnen kortingen en aanbiedingen uploaden, waarna Gemini de meest aantrekkelijke combinatie samenstelt. Binnenkort worden ook hotelboekingsdeals van partners zoals Booking.com en Expedia direct geïntegreerd in de AI-gestuurde reisplanning van gebruikers.

Ask Advisor: een AI-agent die altijd meedenkt

Een van de meest opvallende aankondigingen is Ask Advisor , een nieuwe geïntegreerde agent gebouwd met Gemini die actief is binnen Google Ads, Google Analytics, Merchant Center en het Google Marketing Platform. De tool doet proactieve, gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van campagneprestaties en bedrijfsdoelen — zonder dat de marketeer er actief naar hoeft te vragen. Ask Advisor is momenteel in bèta voor Engelstalige accounts.

Asset Studio krijgt meer input

Google vernieuwt Asset Studio, het AI-gestuurde creatieve platform. Gebruikers kunnen nu volledige marketingbriefings, referentiebeelden en merkrichtlijnen uploaden, waarna Gemini op maat gemaakte tekst-, beeld- en video-uitingen genereert. Met 1-Click A/B Testing zijn die varianten direct te testen. De functies worden wereldwijd beschikbaar in het Engels.

Agentic commerce via het Universal Commerce Protocol

Google bouwt al enige tijd aan de infrastructuur voor agentic commerce — waarbij AI-agents zelfstandig aankopen kunnen doen namens consumenten. Het Universal Commerce Protocol (UCP) is daarin de centrale schakel. Voortbouwend op de bestaande checkout-ervaring voor losse artikelen kunnen shoppers binnenkort meerdere producten van één bedrijf tegelijk kopen zonder de AI-chat te verlaten, of artikelen overzetten naar de website van de retailer voor afronding.

UCP breidt de komende maanden uit naar Canada, Australië en later het Verenigd Koninkrijk, en naar nieuwe categorieën als hotelboekingen en lokale maaltijdbezorging.

Meten wordt slimmer

Google integreert Meridian, zijn open-source Marketing Mix Model, rechtstreeks in Google Analytics 360. Daarmee kunnen bedrijven cross-channel en first-party data op één plek analyseren. Nieuw is ook Qualified Future Conversions, een tool die meet wat er gebeurt lang nadat iemand een advertentie voor het eerst zag.