HEMA wint alweer de Ster Gouden Loeki - maar wel terecht

Advertising27 mrt , 00:02doorLaura Jenny
HEMA heeft de Ster Gouden Loeki nu voor de derde keer op rij gewonnen met de beslommeringen rondom zijn ambassadeurs Takkie en Siepie. De kerstcommercial won de prijs voor beste reclame en dat is goed nieuws voor zowel HEMA als reclamebureau Hotel L'Amour. De reclame draagt de naam Het mooiste wat je kunt geven is liefde.

Het is waarschijnlijk een van de liefste reclames: de kerstcommercial die HEMA ons afgelopen winter gunde. Een tranentrekker om meerdere redenen, waarin de koddige Takkie en Siepie weer een hoofdrol spelen. Het is echt HEMA, want deze Annie MG Schmidt-karakters zijn al jaren de boegbeelden van deze Nederlandse retailer. En nu vallen ze weer met hun neusjes in de prijzen.
De Zilveren Loeki is voor de kerstcommercial van Kruidvat en Suite Rouge, en de Bronzen Loeki ging naar de Vriendenloterij met DDB Amsterdam. Meer dan 100.000 keer werd er een stem uitgebracht en daarbij werd ook een tweede Gouden Loeki uitgereikt. Die ging naar een goed doel, net als vorig jaar. Dit jaar was het Ronald McDonald Kinderfonds samen met TBWA/Neboko.
Klaar voor het uien snijden? Oke dan:

