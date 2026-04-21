Google heeft zijn jaarlijkse Ads Safety Report gepubliceerd. De conclusie: dankzij Gemini wordt meer dan 99% van alle beleidsschendende advertenties al geblokkeerd voordat iemand ze te zien krijgt. Maar de tegenstander gebruikt dezelfde technologie.

De cijfers

Het rapport over 2025 laat indrukwekkende aantallen zien. Gemini analyseert honderden miljarden signalen per advertentie - van accountleeftijd tot gedragspatronen en campagnestructuur - en dat levert concrete resultaten op:

8,3 miljard advertenties geblokkeerd of verwijderd

24,9 miljoen accounts geschorst

602 miljoen advertenties gelinkt aan oplichting

4 miljoen accounts gelinkt aan oplichting

AI tegen AI

Het interessante aan dit rapport is de impliciete erkenning van een wapenwedloop. Kwaadwillenden gebruiken generatieve AI om misleidende advertenties te maken die steeds geloofwaardiger en moeilijker te detecteren zijn. Google zet daar Gemini tegenover, dat - anders dan oudere systemen waarbij AI achteraf is toegevoegd - de intentie achter een advertentie probeert te begrijpen. Dat maakt het beter in het herkennen van content die bewust is ontworpen om detectie te ontwijken.

Eind 2025 werden de meeste Responsive Search Ads al direct bij het indienen beoordeeld en eventueel geblokkeerd. Google wil dat dit jaar uitbreiden naar meer advertentieformats.

Minder vals alarm

Een veelgehoorde klacht van adverteerders is dat geautomatiseerde systemen ook legitieme campagnes onterecht blokkeren. Google meldt dat Gemini ook op dat vlak verbeteringen heeft opgeleverd: het aantal onterechte schorsingen van adverteerders daalde met 80 procent. Eerlijke bedrijven ondervinden daardoor minder hinder, terwijl de aanpak van kwaadwillenden juist scherper is geworden.

Gemini hielp ook om gebruikersmeldingen sneller te verwerken: in 2025 konden vier keer zoveel meldingen worden opgevolgd als het jaar ervoor. Daardoor kunnen veiligheidsexperts hun tijd besteden aan complexere gevallen die menselijk oordeel vereisen.