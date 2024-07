Facebook geeft gebruikers onvoldoende kans om van gepersonaliseerde ads af te komen

De EU is sinds maart begonnen met de Digital Markets Act en de handhaving daarvan begint nu zijn vruchten af te werpen. Apple is het eerste bedrijf dat een gigaboete boven het hoofd hangt. De tweede is Meta. Het geeft consumenten onvoldoende mogelijkheden om de stroom aan gepersonaliseerde advertenties niet meer te hoeven zien.

Op Facebook en Instagram hebben gebruikers de keuze om te betalen om geen advertenties te zien, of ermee akkoord te gaan er wel mee te worden volgestort. Geen ideale situatie, die volgens de EU zelfs tegen de regels van de Digital Markets Act is.

Het advertentiemodel geeft gebruikers niet de derde optie, namelijk een die minder data gebruikt om advertenties op mensen af te stemmen, zonder dat je ervoor hoeft te betalen. De keuze is te zwart-wit, meent de EU. Gebruikers kunnen hierdoor niet hun recht gebruiken om gratis en vrij in te stemmen met iets dat hun persoonlijke data minder gebruikt.

EU- concurrentieverantwoordelijke Margrethe Vestager, een naam die we vaker hebben gezien en vaker zullen zien, zegt dat de EU meent dat Meta zich niet aan de DMA houdt. Ze zegt: “We willen burgers de kracht geven om de controle te nemen over hun eigen data en voor een minder hevig gepersonaliseerde advertentie-ervaring te kunnen kiezen.” In principe geeft Meta burgers ook een keuze, alleen is dat niet genoeg, zeker niet omdat de ene keuze een financiële last met zich meebrengt.

The #DMA is here to give back 🇪🇺 users the power to decide over their #data#Meta has forced millions of users across EU into a binary choice : “pay or consent”.

In our preliminary conclusion this is a breach of the DMA.

Today we take an important step to ensure Meta complies. pic.twitter.com/lGXagHuq7J

— Thierry Breton (@ThierryBreton) July 1, 2024