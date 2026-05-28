TikTok Shop strijkt op 15 juni neer in Nederland. Vanaf dan kun je op TikTok dingen kopen die voorbijkomen in video’s op het videoplatform. Ook België en Polen krijgen de functie dan.

TikTok Shop

Verkopers kunnen zich vanaf 1 juni registreren om spullen via het social medium te verkopen. Ze kunnen in een keer veel mensen aanspreken, want meer dan een derde van de Nederlandse bevolking gebruikt TikTok. 7,5 miljoen mensen maar liefst. Het is voor sommige mensen de belangrijkste bron van informatie, anderen gebruiken het vooral voor inspiratie. Denk dan aan recepten, outfits en algemene lifehacks.

Alleen was het voorheen niet zo makkelijk om leuke items die je in een video tegenkwam te kopen. Dat gaat nu veranderen, want TikTok Shop zorgt voor shopbare video’s en livestreams waarbij mensen meteen tot een aankoop kunnen overgaan. Volgens TikTok is het geheim van deze functie dat het entertainment met commercie verbindt en dat mensen op basis van interesse bij elkaar komen. Het wordt niet opgedrongen, zo is het idee.

Ningxin Wu, Industry Lead TikTok Shop Nederland, België en Oostenrijk zegt het volgende:“ TikTok Shop maakt het mogelijk om shoppable video’s en LIVE-shopping van merken, lokale verkopers en creators samen te brengen, zodat mensen trending producten kunnen ontdekken én direct kunnen kopen zonder de app te verlaten. Nederland blijft een belangrijke markt, waar we onze klanten willen enthousiasmeren, inspireren én lokale ondernemers ondersteunen met eenvoudige tools om hun bedrijven te laten groeien.”

Meroda, Nbrands en Cloudpillo

Je kunt bij de start onder meer rekenen op items van Meroda, Perfetti Van Melle, Nbrands by Nikkie Plessen en Versuni, maar ook kleinere merken doen mee zoals Cloudpillo. Cloudpillo zegt dat het nieuwsgierig is hoe consumenten zijn producten via TikTok Shop op een interactieve manier gaan ontdekken.

Lokale verkopers kunnen via ‘Sell Across Europe’ hun producten verkopen in andere EU-markten. zolang daar ook TikTok Shop aanwezig is. Zo kunnen ze meer klanten bereiken, direct naar andere EU-markten verzenden of gebruikmaken van logistieke dienstverleners die samenwerken met TikTok Shop. Ook is er een affiliate netwerk waar mensen gebruik van kunnen maken. TikTok geeft aan: “Goedgekeurde TikTok Shop-creators kunnen in hun eigen markt producten i promoten voor verkopers uit andere landen en daarmee commissie verdienen. TikTok Shop is al beschikbaar in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië en Spanje. Vanaf 15 juni komen daar Nederland, België, Oostenrijk en Polen bij.”

Mensen kunnen binnen TikTok Shop productoverzichten bekijken, waarbij ze door producten heen kunnen bladeren, recensies kunnen lezen en tot aankoop kunnen overgaan. Bedrijven kunnen op hun eigen profielpagina de productcollecties neerzetten. Ook zijn er aanbevelingen te zien bij de shopbare content. Betalen kan volgens TikTok in een veilige, betrouwbare omgeving. Zo moeten mensen eenvoudig dingen retour kunnen sturen en hun geld terug kunnen krijgen. Wel eist TikTok dat productvermeldingen aan zijn beleid voldoen. Dit wordt zowel technisch als met mensen gecheckt.