TikTok krijgt een abonnement om alle advertenties weg te halen

Social Media12 mei , 12:54doorLaura Jenny
Social media/video-platform TikTok bevat advertenties en dat kan soms heel irritant zijn. Je kunt gelukkig gewoon doorswipen, maar als je echt een grootverbruiker bent van de app (en daartoe verleidt TikTok mensen maar al te goed) dan wil je misschien je vinger wat rust gunnen. In het Verenigd Koninkrijk krijgt de video-app een abonnement om de reclame weg te halen.

Reclame op TikTok weghalen

In het Verenigd Koninkrijk kun je 4 pond per maand betalen om van die advertenties af te komen. Dat is omgerekend 4,64 euro. Het is onduidelijk of ByteDance, eigenaar van het platform, van plan is om het verder uit te rollen of dat het bij het Verenigd Koninkrijk blijft. Het abonnement heet TikTok Ad-Free en het verandert eigenlijk weinig aan TikTok, behalve dat je geen advertenties ziet. Er wordt dus niet ineens vanalles en nogwat achter slot en grendel gezet.
ByteDance schrijft: "We hebben een reeks in-app instellingen waarmee mensen hun voorkeuren op elk moment kunnen bijwerken. TikTok Ad-Free-abonnees kunnen deze gebruiken om hun abonnement te wijzigen, en gebruikers die voor de gratis versie van de app hebben gekozen, kunnen hiermee hun advertentiepersonalisatie beheren."
TikTok Ad-Free is beschikbaar voor 18+'ers is in het Verenigd Koninkrijk en er zijn verder geen voordelen, behalve dat je geen advertenties meer hoeft te verduren.

