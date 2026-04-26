Het is weer zondag en daarom kijken we terug op de week: die was bewogen. Met een verzoek om een nierdonor, de Apple-CEO die ermee stopt en een hartverwarmend moment tijdens de Boston Marathon.

Frans Duijts zoekt een donornier

Alie Duijts heeft een nier nodig en dus vroeg haar broer Frans Duijts op het internet of mensen haar konden helpen. Er zijn uiteindelijk 32 serieuze donoren aangemeld om Alie te helpen met haar strijd tegen nierfalen.

Korea is geobsedeerd door ugly pony bread

Is het een soort BoJack Horseman? Je zou het wel gaan denken, maar in Korea is men in ieder geval helemaal idolaat van Ugly Pony Bread. We hopen dat deze rage snel naar Nederland komt.

Tim Cook

Het grootste nieuws in de techwereld was deze week dat Tim Cook afhaakt. In deze grappige AI-video zien we Wolf of Wall Street-stijl hoe Tim ons allemaal voor de gek heeft gehouden.

Alleen maar liefde

De Boston marathon is een echte marathon en dat betekent dat je net voor de finish veel mensen ziet worstelen. Eén man wiens benen gewoon echt niet meer gingen, wordt geholpen door twee andere renners en dat is zo ontzettend lief (zij wilden misschien wel een veel betere tijd rennen, maar offeren die op om hem te helpen). Hartverwarmend.

Lisa doet een dansje

Nu doet Lisa van Blackpink wel vaker een dansje, maar ze doet nu een viral beweging van de Miss Thailand-verkiezing na en daarmee krijgt ze heel veel respect. Het ziet er ook wel erg grappig uit:

Inshallah

Anne Hathaway heeft een lekker nonchalante manier gevonden om het woord Inshallah te zeggen, wat Arabisch is voor 'Als God het wil'. De een vindt het cultural appropriaton, terwijl andere mensen het juist gaat vinden dat ze Arabische uitspraken gebruikt.

Paris pest haar beveiliger

Paris Hilton rent als een soort pony door de menigte op festivals en haar arme beveiliger rent dan achter haar aan. De arme man.

Haaienbeet

Meestal zijn haaienbeten vooral bij mensen te zien, maar er is nu een fotograaf die een haai met een gigantische haaienbeet wist te fotograferen. Of ja, het litteken ervan. Het ziet er indrukwekkend uit, zo op de buik van het dier.

Diepvriesfruit

Timo van der Hart maakt TikToks over diepvriesfruit en daarmee gaat hij volledig viral. Waarom precies is onduidelijk, maar we krijgen er zeker met dit warme weer wel heel veel zin in.