Snapchat staat bekend als een social medium dat vooral voor jongeren is, maar inmiddels gebruiken ook steeds meer volwassenen het. Snapchat heeft nu echter iets bedacht voor alleen tieners onder de 16 en alleen vrienden.

Nieuwe Snapchat-ervaring

De ervaring heeft geen specifieke naam maar betekent dat er nieuwe ingebouwde beschermingen zijn voor Snapchatters van 13 tot en met 15 jaar. Zo zijn ze nu in staat om zelf een profiel te maken en kunnen ze die met Stories en Spotlights vullen. Het is alleen te zien door wederzijds geaccepteerde vrienden en wordt niet buiten die kring gedeeld. Het is niet mogelijk om te zien hoe vaak de content als favoriet is bestempeld en het is wel mogelijk om de Spotlight-video's op hun profiel te tonen.

Het is nu dus mogelijk voor 13-jarigen om content te delen en dat is nieuw. Dus wel in een omgeving die alleen vrienden kunnen zien. Verder benadrukt dat het strengere standaardinstellingen heeft voor jongeren, met extra bescherming tegen ongewenst contact en dat ouders via Family Center de vriendenlijst van hun tiener kunnen bekijken.

Kinderen op sociale media

Snapchat moet wel vrij hard aan de bak om het vertrouwen te winnen van ouders. Eén van de meest hardnekkige angsten die mensen over Snapchat hebben is dat de voortvluchtigheid ervan (de verdwijnende posts) zorgt dat jonge mensen eerder naaktfoto's en -video's gaan delen. Of dat ze eerder dingen zeggen waar ze misschien later spijt van krijgen. We weten allemaal hoe het tienerbrein werkt: dat is doorgaans vooral bezig met nu, niet met de gevolgen. Ouders zijn als de dood dat onbekenden hun kroost toevoegen op het social medium en bijvoorbeeld ontvanger is van zulke foto's of teksten, of erger: dat ze in de echte wereld met ze afspreken.

Het is niet makkelijk om een social medium veilig te maken voor kinderen, zonder de boel dicht te timmeren, dus we zijn benieuwd hoe deze nieuwe mogelijkheid valt bij ouders en hun kinderen. Het houdt natuurlijk niet tegen dat kinderen elkaar online pesten, wat ook een groot probleem is op alle sociale media. In ieder geval betekent het niet dat ouders niet meer met hun kinderen moeten praten over het gebruik van smartphones en social media: dat is ook een belangrijk deel om kinderen mee te geven, terwijl ze steeds meer van de wereld, en dus ook de digitale wereld, ontdekken.