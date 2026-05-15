Instagram heeft een nieuwe app in de vorm van Instants en daarmee krijg je een soort BeReal-achtige feed waarop mensen foto's van in het moment delen, zonder allemaal filters. Ze verdwijnen bovendien binnen 24 uur. Alleen pakt Meta het erg pusherig aan: je hebt voordurend maar die Instants rechtsonder in beeld en dat is erg vervelend.

Instants

Instant is wat Snapchat doet: zorgen dat je snellere, minder gepolijste foto's deelt. Ze verdwijnen vanzelf weer, ongeveer zoals Stories maar dan dan nog sneller nadat iemand ernaar heeft gekeken. Maar misschien zit je hier helemaal niet op te wachten. Je kunt het uitschakele en wel zo:

Ga naar Instagram en dan naar je profiel. Ga rechtsbovenin naar de drie streepjes en dan contentvoorkeuren. Je kunt dan Instants verbergen in je inbox. Wil je ook geen meldingen van die Instants, dan kun je naar Notificaties gaan en dan vind je daar de Instants-meldingen. Dat maakt de app weer een stuk rustiger.

Instagram-irritatie

Nu ben je er even van af, maar let wel: Meta verzint vaak weer vrij vlug nieuwe dingen om zijn functies aan de man te brengen.