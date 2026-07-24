De EU vindt het maar niets hoe TikTok omgaat met de accounts van kinderen . Voor waar het om het beschermen van jongeren gaat zou TikTok de teugels niet strak genoeg aantrekken. De EU heeft onderzoek gedaan naar hoe TikTok met de Digital Services Act omgaat en dat is niet naar wens. De EU doet nu nog een vroege uitspraak over zijn bevindingen, maar TikTok moet misschien rigoureuze veranderingen doorvoeren.

TikTok en kinderen

De EU zegt dat TikTok de instellingen voor kinderen, dus mensen onder de 18 jaar oud, moet aanpassen zodat de content die wordt gepost alleen maar zichtbaar is voor TikTok-gebruikers die zij zelf hebben gekozen. Het mag ook niet aan anderen worden aangeraden op de For You-pagina. Het wordt dus alleen mogelijk om met een bekende kring te delen. Het gaat dan om accounts die nu op 'openbaar' staan.

Voor accounts die wel op privé staan geldt dat ze te makkelijk kunnen worden ontdekt door anderen via de lijst waarin te zien is wie iemand volgt. Dat is ook niet iets wat de EU toejuicht, omdat dat ook kwaadwillenden kan triggeren. Ook kunnen hun profielfoto's door iedereen worden bekeken.

De EU geeft het nu alleen als een soort voor-advies, maar het kan TikTok duur komen te staan als het zich van de domme houdt en er niet mee aan de slag gaat. Er kan dan worden geconcludeerd dat het zich niet aan de DSA houdt en dat heeft weer boetes als gevolg.

Veilige ervaring

De EU zegt: "Minderjarigen verdienen een veilige ervaring vanaf het moment dat ze online gaan. De wet inzake digitale diensten (Digital Services Act) vereist dat platforms bescherming voor minderjarigen inbouwen in het ontwerp van hun diensten, en houdt hen verantwoordelijk wanneer ze dat niet doen. Een hoog beschermingsniveau mag geen opt-in zijn; het moet de standaard zijn. Dit is onze verantwoordelijkheid voor huidige en toekomstige generaties Europese kinderen.”