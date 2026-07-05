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Minions

Deze Week Viral: LEGO-karts tijdens de F1, een vervelende voetbalafloop en meer

Social Media05 jul , 19:34doorLaura Jenny
Als je niks van een artiest wil missen, maar je moet erg nodig naar het toilet, wat doe je dan? Hopelijk niet wat de fans van Noah Kahan doen... Het is een dolle, en soms een dorre boel in de Deze Week Viral.

Mensen poepen onder hun stoel tijdens concert

Wow, tijdens een concert van Noah Kahan willen sommige fans blijkbaar zo graag niets missen, dat ze onder hun concertstoel poepen. Reden voor de artiest om mensen er toch maar even op te wijzen dat ze gewoon de wc moeten gebruiken.

F1-LEGO-karts lopen massaal vast

De Formeul1 had dit weekend weer een fijne LEGO-campagne, waarin het ditmaal niet ging om grote F1-auto's zoals vorige keer, maar juist om kartjes. En dat was pure chaos: genieten in de gravel.

Zangwedstrijd in Minion-taal

De Minions van Illumination stelen al vele jaren onze harten. Het is een bijzonder taaltje, het is erg grappig en we zijn blij dat mensen er zo creatief mee omgaan. Anders hadden we namelijk deze zangwedstrijd niet gehad:

Kritiek en haat

De KNVB onderneemt stappen tegen de racistische opmerkingen die zijn gemaakt naar de spelers van oranje. Tijdens de penalties werd er wat gemist en daarover uitten sommige social mediagebruikers zich nogal belachelijk. Reden voor Mahfouz om op een heel normale manier een video te maken en aandacht te vragen voor dit racisme. Maar dat ging wel keihard viral:

Mexicaanse invloeden

Oranje speelde in Monterrey en de uit Limburg afkomstige band Dwayne maakte er een lied over en ging daar volledig viral mee. Het heeft alleen niet mogen baten als gelukspootje voor oranje.

Het is een fiets met twee sturen, maar geen tandem

Het is geen tandem, maar wel een fiets met twee sturen. Het Amerikaanse REI postte op Instagram een nieuwe fiets van Van Rysel, maar door een AI-personalisatietool van Meta zou er iets mis zijn gegaan met het plaatje: de fiets heeft ineens een stuur extra onder het zadel. En nee, dat is geen thuiskamertje.
REI

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