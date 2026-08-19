Eén van de dingen die Snapchat echt Snapchat maken is de map: op de landkaart zie je vanuit welke locaties er veel Snaps worden verstuurd en kun je de locaties van je vrienden checken. Nu komt daar nog iets bij, want Snapchat komt met Promoted Places dit zijn locaties op de landkaart waarop bedrijven reclame kunnen maken voor hun filialen.

Adverteren op de Snap Map

Het eerste bedrijf die hier vol op inzet is Basic Fit . Nu de functie ook in Nederland is gearriveerd, is de gymketen erbij om mensen erop te wijzen waar zijn locaties zijn. Je herkent het aan een vierkantje op de kaart met daarbij het bedrijfslogo. Ook staat er een call-to-action bij: ‘Join the feel good club’. Het is dus bepaald niet subtiel: het is overduidelijk dat er reclame wordt gemaakt, al wordt er niet bij gezet dat het reclame is.

Snapchat geeft aan dat het een nieuw advertentieformat is en dat “het ontdekken van nieuwe plekken wordt gestimuleerd”. Snap laat weten: “Met Promoted Places kunnen Snapchatters die locaties op de Snap Map zien en meer te weten komen over een locatie, waaronder openingstijden en hoe druk het er is. Ook kunnen zij Stories- en Spotlight-content ontdekken die met de locatie verbonden zijn, geplaatst door de adverteerder, creators of andere Snapchatters. Daarnaast kunnen zij doorklikken naar de website van de adverteerder om bijvoorbeeld een aankoop te doen.”

In Nederland schijnt het social medium maandelijks 6 miljoen gebruikers te hebben. Wereldwijd zijn er meer dan 450 miljoen maandelijks actief op de Snap Map.